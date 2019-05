Published on May 29, 2019 10:09 am

1 / 5 अनीता हसनंदानी पिछले दिनों नागिन 3 शो में दिखाई दी थीं। इस शो में अनीता ने नागिन विशाखा की भूमिका निभाई। शो दर्शको के बीच सुपरहिट रहा। वहीं नागिन 3 की एंडिंग भी जबरदस्त रही। अब इस शो के सभी कलाकार इन दिनों चिल कर रहे हैं। वहीं अनीता हसनंदानी ने अपने कदम नहीं रोके और वह बन गईं एक प्रोडक्ट की ब्रांड अंबेसेडर। जी हां, विश्व माहवरी स्वच्छता दिवस के मौके पर इंडिया में महिलाओं के लिए ब्रांड 'पी सेफ' ने ऑर्गेनिक हाइजीन सेनीटरी पैड्स और पैंटी लाइनर लॉन्च किया। ऐसे में अनीता हसनंदानी को इसका ब्रांड अंबेसेडर बनाया गया है। देखें अनीता हसनंदानी की ये तस्वीरें:-(सभी तस्वीरें अनीता हसनंदानी के इंस्टा अकाउंट से ली गई हैं)

2 / 5 टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी नागिन शो का जाना-माना चेहरा हैं।

3 / 5 नागिन 1 और नागिन 2 में भी अनीता इस शो का अहम हिस्सा थीं।

4 / 5 खबरें जोरों पर हैं कि नागिन 4 भी जल्द ही अपने दर्शकों के बीच वापसी करेगा।