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दक्षिण भारतीय खासकर तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कलाकारों में से एक अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर चर्चा में हैं। 23 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होने जा रही इस इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 21 जुलाई सुबह 9 बजे तक फिल्म ने भारत में पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग से 15.09 करोड़ रुपये (ब्लॉक सीट्स सहित) का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। जन नायकन में विजय के साथ कई और सितारे नजर आने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में और कितनी है इसकी बजट। (Photo Source: Vijay/X)