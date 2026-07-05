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रीना दत्ता: स्टार बनने से पहले शुरू हुई थी प्रेम कहानी

आमिर खान ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी। उस समय आमिर फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और उन्हें कयामत से कयामत तक से बड़ी पहचान अभी नहीं मिली थी। बताया जाता है कि दोनों पड़ोसी थे और यहीं से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार की शुरुआती असहमति के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान। (Express Archive Photo)