दो शादियां, दो तलाक और अब नई शुरुआत, जानें आमिर खान की लव लाइफ का पूरा सफर
Aamir Khan’s Love Life: बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। खबरों के मुताबिक, वह 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट के साथ एक निजी समारोह में शादी करने जा रहे हैं।
बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। खबरों के मुताबिक, वह 5 जुलाई को मुंबई स्थित अपने घर पर बेहद सादे और पारिवारिक समारोह में गौरी स्प्रैट के साथ शादी करने जा रहे हैं। आमिर ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा है। आइए जानते हैं उनकी लव लाइफ के अब तक के सफर के बारे में। (Photo Source: @gauri_spratt/Instagram)
रीना दत्ता: स्टार बनने से पहले शुरू हुई थी प्रेम कहानी
आमिर खान ने साल 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी। उस समय आमिर फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और उन्हें कयामत से कयामत तक से बड़ी पहचान अभी नहीं मिली थी। बताया जाता है कि दोनों पड़ोसी थे और यहीं से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार की शुरुआती असहमति के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान। (Express Archive Photo)
करीब 16 साल साथ रहने के बाद साल 2002 में आमिर और रीना का तलाक हो गया। हालांकि, अलग होने के बावजूद दोनों आज भी सौहार्दपूर्ण रिश्ता साझा करते हैं और बच्चों से जुड़े पारिवारिक कार्यक्रमों में अक्सर साथ नजर आते हैं। (Express Archive Photo)
किरण राव: दोस्ती से शादी तक का सफर
आमिर खान की मुलाकात फिल्ममेकर किरण राव से फिल्म लगान के दौरान हुई थी, जहां किरण असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थीं। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता प्यार में बदल गया। दिसंबर 2005 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने कई फिल्मों और सामाजिक पहलों में साथ काम किया। साल 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। (Express Archive Photo)
करीब 15 साल की शादी के बाद जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने अलग होने का फैसला किया। संयुक्त बयान जारी करते हुए दोनों ने कहा था कि वे पति-पत्नी के रूप में अलग हो रहे हैं, लेकिन बेटे आजाद की परवरिश साथ मिलकर करेंगे। आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में साथ दिखाई देते हैं। (Express Archive Photo)
गौरी स्प्रैट: आमिर की जिंदगी में नई शुरुआत किरण राव से अलग होने के कुछ वर्षों बाद आमिर खान की जिंदगी में गौरी स्प्रैट की एंट्री हुई। आमिर ने खुद अपने रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए बताया था कि गौरी उनके परिवार से मिल चुकी हैं और परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा, लेकिन समय-समय पर उन्हें साथ देखा गया। (Photo Source: @gauri_spratt/Instagram)