परिणीति चोपड़ा ने शेयर की बेटे नीर के कमरे की झलक, क्लासी डेकोरेशन ने खींचा ध्यान, देखें तस्वीरें

Parineeti Chopra’s nursery for Neer: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपने मदरहुड फेज को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में परिणीति ने अपने बेटे नीर के लिए तैयार किए गए खास नर्सरी रूम की तस्वीरें शेयर कीं, जो बेहद शांत, क्लासी और सुकून से भरा हुआ है।