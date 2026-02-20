1 /11

सुपरहीरो की दुनिया लंबे समय तक एक तय फॉर्मूले पर चलती रही, अच्छा बनाम बुरा, बड़ी लड़ाई और अंत में जीत। लेकिन Marvel की नई सीरीज Wonder Man ने इस फॉर्मूले को तोड़ने का साहस दिखाया है। यह शो सिर्फ सुपरपावर की कहानी नहीं है, बल्कि यह हॉलीवुड की चमक-दमक, प्रसिद्धि की अजीब सच्चाइयों और हीरो बनने के पीछे के अहंकार पर व्यंग्य भी करता है।