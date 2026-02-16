1 /10

कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि दिल को सुकून देती हैं। इन्हें देखते समय ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपको प्यार से गले लगा लिया हो। इन फिल्मों में सॉफ्ट इमोशंस, प्यारी लव स्टोरी और जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों की खूबसूरत झलक मिलती है। अगर आप भी ऐसी ही फीलगुड फिल्में ढूंढ रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। (Stills From FIlms)