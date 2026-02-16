जब मूड हो डाउन, ये 9 फिल्में दिल को देंगी सुकून और खुशी, अंदर से अच्छा कराएंगी महसूस
Romantic Feel Good Movies List: अगर आप भी ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं जो मूड हल्का कर दें और दिल को अच्छा महसूस कराएं, तो ये लिस्ट आपके लिए है। स्ट्रेस में हैं या बस कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, तो ये फिल्में आपके दिल को सुकून देंगी।
कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि दिल को सुकून देती हैं। इन्हें देखते समय ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपको प्यार से गले लगा लिया हो। इन फिल्मों में सॉफ्ट इमोशंस, प्यारी लव स्टोरी और जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों की खूबसूरत झलक मिलती है। अगर आप भी ऐसी ही फीलगुड फिल्में ढूंढ रहे हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है। (Stills From FIlms)
Amélie (2001) यह फिल्म एक शर्मीली लड़की की कहानी है, जो दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करती है और इस सफर में खुद को भी खोज लेती है। इसकी सादगी और विजुअल्स दिल जीत लेते हैं। इस फिल्म को आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From FIlm)
Before Sunrise (1995) ट्रेन में मिले दो अजनबी विएना में एक रात साथ बिताने का फैसला करते हैं। उनकी बातचीत, केमिस्ट्री और सादगी इस फिल्म को बेहद खास बनाती है। इस फिल्म को आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From FIlm)
Jerry Maguire (1996) यह फिल्म एक स्पोर्ट्स एजेंट की कहानी है, जिसे अपनी नौकरी और जिंदगी के बारे में एक बड़ा एहसास होता है। अपनी नौकरी खोने के बाद वह अपने सिद्धांतों के साथ नई शुरुआत करता है। यह फिल्म प्यार, ईमानदारी और आत्मविश्वास की खूबसूरत कहानी है। इस फिल्म को आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From FIlm)
Letters to Juliet (2010) इटली के वेरोना में एक लड़की को एक पुराना लव लेटर मिलता है, जिसका जवाब देने के बाद एक खूबसूरत सफर शुरू होता है। यह फिल्म प्यार की ताकत और उम्मीद की कहानी है। इस फिल्म को आप Netflix पर देख सकते हैं। (Still From FIlm)
Notting Hill (1999) एक साधारण बुकस्टोर मालिक और एक मशहूर अभिनेत्री की अनोखी प्रेम कहानी इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है। यह फिल्म दिखाती है कि प्यार किसी भी सीमा को नहीं मानता। ये फिल्म Prime Video पर उपलब्ध है। (Still From FIlm)
Plus One (2019) दो सिंगल दोस्त शादी के सीजन में अकेलेपन से बचने के लिए एक-दूसरे के ‘प्लस वन’ बनने का फैसला करते हैं। यह फिल्म दोस्ती, प्यार और रिश्तों की सच्चाई को बेहद प्यारे अंदाज में दिखाती है। Prime Video पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। (Still From FIlm)
Set It Up (2018) दो ओवरवर्क्ड असिस्टेंट्स अपने बॉस को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन इस प्रक्रिया में खुद उनके बीच भी प्यार पनपने लगता है। यह फिल्म हल्की-फुल्की और बेहद रिलेटेबल है। ये फिल्म Netflix पर मौजूद है। (Still From FIlm)
The Holiday (2006) दो अलग-अलग देशों की महिलाएं अपने टूटे दिल को संभालने के लिए घर बदलने का फैसला करती हैं। लेकिन नए माहौल में उन्हें नया प्यार और जिंदगी का नया नजरिया मिलता है। ये फिल्म Netflix पर उपलब्ध है। (Still From FIlm)