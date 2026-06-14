जब फिल्मों की कहानी पर भारी पड़े जेंडर रिप्रेजेंटेशन के सवाल, बॉक्स ऑफिस पर हिट लेकिन विवादों में घिरी थी ये 9 साउथ इंडियन मूवीज
South Indian films controversy: पिछले दशक में साउथ इंडियन सिनेमा को काफी पहचान मिली है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि कंटेंट और कहानी कहने के तरीके के मामले में भी। हालांकि, इससे इन फिल्मों में महिलाओं को दिखाए जाने के तरीके और जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर भी बहस तेज हो गई है।
साउथ इंडियन सिनेमा ने पिछले कुछ वर्षों में पैन-इंडिया स्तर पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। भव्य कहानी, एक्शन और स्टार पावर ने इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता दिलाई है। लेकिन इसी बीच कई फिल्मों को उनके महिला पात्रों के चित्रण, रोमांटिक एंगल और ‘टॉक्सिक मर्दानगी’ को ग्लोरिफाई करने के आरोपों के कारण आलोचना भी झेलनी पड़ी है। यहां ऐसी ही 9 चर्चित फिल्मों पर एक नज़र डाली गई है, जिन पर अलग-अलग समय पर मिसोजिनी या इनसेंसिटिव प्रेजेंटेशन के आरोप लगे। (Still From Film)
Peddi (2026) राम चरण और जाह्नवी कपूर की इस फिल्म को लेकर अभी से चर्चा तेज है। जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर सोशल मीडिया और फिल्म क्रिटिक्स में बहस है कि बड़े बजट की कमर्शियल फिल्मों में महिला पात्रों को अक्सर सीमित और सहायक भूमिका में क्यों दिखाया जाता है। फिल्म रिलीज़ से पहले ही इसके जेंडर रिप्रेजेंटेशन पर सवाल उठने लगे हैं। (Still From Film)
Pushpa: The Rise (2021) अल्लू अर्जुन की इस सुपरहिट फिल्म में एक रोमांटिक ट्रैक को लेकर विवाद हुआ, जिसमें नायिका की सहमति और एजेंसी को कमजोर दिखाने के आरोप लगे। फिल्म की भारी लोकप्रियता के बावजूद इसके कुछ सीन पर लगातार बहस जारी रही। (Still From Film)
iSmart Shankar (2019) राम पोथिनेनी की इस फिल्म में नायिका के प्रति पीछा करने यानी स्टॉकिंग और जबरदस्ती के व्यवहार को मनोरंजन के रूप में दिखाने पर आलोचना हुई। कई दर्शकों ने इसे ‘टॉक्सिक हीरो कल्चर’ का उदाहरण बताया। (Still From Film)
Geetha Govindam (2018) इस फिल्म के शुरुआती सीन में नायिका के साथ बिना सहमति के हुई स्थिति को लेकर विवाद हुआ। हालांकि फिल्म ने बाद में रोमांटिक कॉमेडी के रूप में लोकप्रियता हासिल की, लेकिन इसके कुछ हिस्सों पर सहमति के मुद्दे को लेकर चर्चा होती रही। (Still From Film)
RX 100 (2018) इस फिल्म पर ‘फीमेल फेटेल’ ट्रोप को बढ़ावा देने का आरोप लगा। महिला किरदार को अत्यधिक नकारात्मक और चालाक रूप में दिखाने को लेकर आलोचना हुई, जिससे महिलाओं की छवि को लेकर बहस छिड़ गई। (Still From Film)
Arjun Reddy (2017) विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को ‘क्लट हिट’ कहा जाता है, लेकिन साथ ही यह टॉक्सिक रिलेशनशिप और हिंसक व्यवहार को रोमांटिसाइज़ करने के आरोपों के कारण सबसे ज्यादा बहसों में रही। आलोचकों का कहना था कि फिल्म में गुस्सा, हिंसा और अधिकार जताने वाले व्यवहार को प्रेम के रूप में दिखाया गया। (Still From Film)
Chunkzz (2017) यह मलयालम कॉमेडी फिल्म अपने एडल्ट ह्यूमर और सेक्सिस्ट जोक्स के कारण आलोचना में रही। महिला पात्रों को केवल ‘ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर’ के रूप में दिखाने और डबल मीनिंग संवादों के इस्तेमाल पर सवाल उठे। (Still From Film)
Kasaba (2016) ममूटी स्टारर इस फिल्म को एक सीन के कारण काफी आलोचना झेलनी पड़ी, जिसमें महिला सीनियर अधिकारी के प्रति अपमानजनक व्यवहार दिखाया गया था। यह सीन सोशल मीडिया पर लंबे समय तक चर्चा में रहा। (Still From Film)