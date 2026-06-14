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साउथ इंडियन सिनेमा ने पिछले कुछ वर्षों में पैन-इंडिया स्तर पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। भव्य कहानी, एक्शन और स्टार पावर ने इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता दिलाई है। लेकिन इसी बीच कई फिल्मों को उनके महिला पात्रों के चित्रण, रोमांटिक एंगल और ‘टॉक्सिक मर्दानगी’ को ग्लोरिफाई करने के आरोपों के कारण आलोचना भी झेलनी पड़ी है। यहां ऐसी ही 9 चर्चित फिल्मों पर एक नज़र डाली गई है, जिन पर अलग-अलग समय पर मिसोजिनी या इनसेंसिटिव प्रेजेंटेशन के आरोप लगे। (Still From Film)