सर्वाइवल थ्रिलर फिल्मों की खासियत यह होती है कि इनमें किरदार सिर्फ बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि अपने डर, अकेलेपन, भूख, दर्द और उम्मीद के टूटने से भी लड़ते हैं। भारतीय सिनेमा ने इस जॉनर में कई ऐसी फिल्में दी हैं, जो दर्शकों को इमोशनली और मेंटली झकझोर देती हैं। ये फिल्में दिखाती हैं कि इंसान की असली ताकत मुश्किल हालात में ही सामने आती है। यहां भारतीय सिनेमा की 9 ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्मों के बारे में जानिए, जो आपको अंत तक बांधे रखेंगी। (Stills From FIlms)