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इंटरस्टेलर (2014)

यह फिल्म अंतरिक्ष यात्रा, रिलेटिविटी ऑफ टाइम और मानव अस्तित्व जैसे गहरे विषयों पर आधारित है। पृथ्वी के विनाश के कगार पर पहुंचने के बाद वैज्ञानिकों का एक समूह नए रहने योग्य ग्रह की खोज में अंतरिक्ष यात्रा पर निकलता है। इस फिल्म की सबसे खास बात इसका ‘टाइम डाइलेशन’ कॉन्सेप्ट है, जहां अंतरिक्ष में समय पृथ्वी की तुलना में अलग गति से चलता है। यह दर्शकों को समय और रिश्तों के महत्व पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। (Still From Film)