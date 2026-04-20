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आज के दौर में डॉक्यूमेंट्री सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सोच, आदतों और नजरिए को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। अगर आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर दे और सोचने पर मजबूर करे, तो ये नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्रीज आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Photo Source: Netflix)