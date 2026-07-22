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देशभर में छात्र आंदोलनों और विश्वविद्यालयों की राजनीति एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे समय में बॉलीवुड की कई फिल्में याद आती हैं, जिन्होंने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि छात्र राजनीति, युवा नेतृत्व, सामाजिक बदलाव और व्यवस्था के खिलाफ उठती आवाज को भी प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर पेश किया। इन फिल्मों में कहीं कैंपस चुनावों की सियासत दिखाई गई, तो कहीं युवाओं के भीतर पनपते विद्रोह और बदलाव की चाह को कहानी का केंद्र बनाया गया। आइए जानते हैं ऐसी सात बॉलीवुड फिल्मों के बारे में, जिन्होंने छात्र राजनीति और युवा आंदोलनों को अलग-अलग नजरिए से दर्शकों के सामने रखा। (Still From Film)