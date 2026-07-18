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भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से अंकों की दौड़, प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा का विषय रही है। बॉलीवुड और ओटीटी ने भी इन चुनौतियों को कई बार बड़े पर्दे और डिजिटल स्क्रीन पर बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया है। अगर आप ऐसी फिल्में और वेब सीरीज देखना चाहते हैं, जो मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई भी दिखाएं, तो ये 7 बेहतरीन विकल्प आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होने चाहिए। (Stills From Films)