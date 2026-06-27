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अगर आपको डॉक्टरों, अस्पतालों और मेडिकल इमरजेंसी पर आधारित वेब सीरीज और टीवी शोज देखना पसंद है, तो आपके लिए कई बेहतरीन भारतीय विकल्प मौजूद हैं। ‘ग्राम चिकित्सालय’ सीजन 2 के आने के बाद एक बार फिर मेडिकल ड्रामा दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। ये शोज सिर्फ इलाज की कहानियां नहीं दिखाते, बल्कि डॉक्टरों के संघर्ष, नैतिक दुविधाओं, मरीजों की भावनाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई भी सामने लाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शानदार भारतीय मेडिकल शोज के बारे में। (Still From Series)