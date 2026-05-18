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साउथ कोरिया के सुपरस्टार ह्यून बिन अपनी शानदार एक्टिंग, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और रोमांस से भरपूर किरदारों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। टीवी सीरीज ‘बॉडीगार्ड’ से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ह्यून बिन आज कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे सफल और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में गिने जाते हैं। दो दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी, थ्रिलर और एक्शन जैसे कई अलग-अलग जॉनर में अपनी प्रतिभा साबित की है। अगर आप ह्यून बिन के फैन हैं या उनकी फिल्मों और सीरीज की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो ये 7 शानदार के-ड्रामा और फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें। (Still From Series)