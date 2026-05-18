एक्शन, रोमांस और सस्पेंस से भरपूर हैं ह्यून बिन की ये 7 K-ड्रामा और फिल्में
अगर आपने ह्यून बिन की नई सीरीज Made in Korea देख ली है या देखने का प्लान बना रहे हैं, तो उनकी ये शानदार फिल्में और K-ड्रामा भी आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें। इनके जरिए ही उन्होंने कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे सफल और लोकप्रिय एक्टर बनने का सफर तय किया है।
साउथ कोरिया के सुपरस्टार ह्यून बिन अपनी शानदार एक्टिंग, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और रोमांस से भरपूर किरदारों के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। टीवी सीरीज ‘बॉडीगार्ड’ से अपने करियर की शुरुआत करने वाले ह्यून बिन आज कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे सफल और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में गिने जाते हैं। दो दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी, थ्रिलर और एक्शन जैसे कई अलग-अलग जॉनर में अपनी प्रतिभा साबित की है। अगर आप ह्यून बिन के फैन हैं या उनकी फिल्मों और सीरीज की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो ये 7 शानदार के-ड्रामा और फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर लें। (Still From Series)
Bodyguard (2003) ह्यून बिन की डेब्यू टीवी सीरीज ‘बॉडीगार्ड’ उनकी शुरुआती एक्टिंग का बेहतरीन उदाहरण है। कहानी ग्योंग-टाक नाम के एक पूर्व सैनिक की है, जो एक घटना के बाद प्रोफेशनल बॉडीगार्ड बन जाता है। इस दौरान उसे कॉर्पोरेट दुनिया और निजी रिश्तों की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। ह्यून बिन का यह शुरुआती काम उनके करियर की मजबूत नींव साबित हुआ। (Still From Series)
Secret Garden (2010) यह रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा ह्यून बिन के करियर का सबसे यादगार प्रोजेक्ट माना जाता है। इसमें वह एक अमीर और घमंडी CEO की भूमिका निभाते हैं, जिसे एक साधारण लेकिन साहसी स्टंटवुमन से प्यार हो जाता है। कहानी में बॉडी-स्वैप का दिलचस्प ट्विस्ट है, जो इसे और मनोरंजक बनाता है। रोमांस और कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए यह जरूर देखने लायक है। (Still From Series)
Hyde, Jekyll, Me (2015) इस रोमांटिक ड्रामा में ह्यून बिन एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, जिसकी दो अलग-अलग व्यक्तित्व हैं। वह एक थीम पार्क का मालिक है, जो सर्कस बंद करना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे वहां की मुख्य कलाकार के करीब ले आती हैं। ह्यून बिन की डुअल पर्सनैलिटी वाली एक्टिंग इस शो की खासियत है। (Still From Series)
Confidential Assignment (2017) यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म उत्तर और दक्षिण कोरिया के दो पुलिस अधिकारियों की कहानी है, जो एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए साथ आते हैं। ह्यून बिन ने इसमें उत्तर कोरियाई अधिकारी की भूमिका निभाई है। दमदार एक्शन और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस के कारण यह फिल्म काफी पसंद की गई। (Still From Film)
The Negotiation (2018) इस थ्रिलर फिल्म में ह्यून बिन एक ऐसे अपराधी की भूमिका में नजर आते हैं, जिसने दो लोगों को बंधक बना लिया है। दूसरी ओर एक एक्सपीरियंस्ड क्राइसिस नेगोशिएटर उसकी असली मंशा समझने की कोशिश करती है। ह्यून बिन का यह नेगेटिव और रहस्यमय किरदार दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। (Still From Film)
Memories of the Alhambra (2018) यह साइंस-फिक्शन और रोमांस का अनोखा मिश्रण है। कहानी एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की है, जो एक ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) गेम के रहस्य में उलझ जाता है। स्पेन के खूबसूरत शहर ग्रेनाडा की पृष्ठभूमि और रहस्यमयी घटनाएं इस सीरीज को बेहद दिलचस्प बनाती हैं। (Still From Series)
Crash Landing on You (2019) यह ह्यून बिन के सबसे लोकप्रिय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित ड्रामा में से एक है। कहानी एक दक्षिण कोरियाई बिजनेसवुमन की है, जो पैराग्लाइडिंग के दौरान गलती से उत्तर कोरिया पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक आर्मी ऑफिसर से होती है, जो उसकी मदद करता है। दोनों के बीच पनपता प्यार और सीमाओं को पार करती भावनाएं इस सीरीज को बेहद खास बनाती हैं। (Still From Series)
Made in Korea (2025) ह्यून बिन की नई थ्रिलर सीरीज ‘मेड इन कोरिया’ ने भी खूब चर्चा बटोरी है। कहानी गियोन-यंग की जांच पर आधारित है, जो स्मगलिंग नेटवर्क और राजनीतिक भ्रष्टाचार की परतें खोलता है। अपराध, राजनीति और न्याय की जंग से भरी यह सीरीज दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखती है। इसका पहला सीजन दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था, जबकि दूसरे सीजन का इंतजार 2026 के दूसरे हिस्से में किया जा रहा है। (Still From Series) (यह भी पढ़ें: इतिहास में नहीं देखी होगी कभी ऐसी Women Power, ये 8 K-Dramas बदल देंगे आपकी वॉचलिस्ट का लेवल, देखें लिस्ट)