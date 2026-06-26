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हॉलीवुड में महिला सुपरहीरोज का दौर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली हो गया है। ‘सुपरगर्ल: वुमन ऑफ टुमॉरो’ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई, और आप इस तरह की और फिल्में देखना चाहते हैं तो इन शानदार फिल्मों को जरूर देखें जिन्होंने बड़े पर्दे पर महिला सुपरहीरोज की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अच्छी बात यह है कि ये सभी फिल्में ‘जियो हॉटस्टार’ पर स्ट्रीम की जा सकती हैं। (Still From Film)