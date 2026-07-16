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द रेड टर्टल (2016)

स्टूडियो घिबली द्वारा को-प्रोड्यूस्ड बिना डायलॉग वाली यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो समुद्र में जहाज दुर्घटना के बाद एक डेजर्टेड आइलैंड पर फंस जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लाल कछुए से होती है, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। नेचर, कम्पैनियनशिप और जीवन के चक्र को बेहद खूबसूरती से दर्शाने वाली यह फिल्म एक अनोखा अनुभव है। (Still From Film)