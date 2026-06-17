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सास, बहू और फ्लेमिंगो

जियोहॉटस्टार पर मौजूद यह क्राइम ड्रामा एक ऐसे परिवार की कहानी है, जहां महिलाएं एक बड़े ड्रग कार्टेल को चलाती हैं। बाहरी दुनिया के लिए यह एक हस्तशिल्प व्यवसाय है, लेकिन असलियत में यहां करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार चलता है। परिवार की मुखिया और उसकी बहुएं अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार रहती हैं। क्राइम, एक्शन और पारिवारिक राजनीति का यह अनोखा मिश्रण दर्शकों को बांधे रखता है। (Still From Series)

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