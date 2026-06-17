नेटफ्लिक्स से जियोहॉटस्टार तक, OTT पर सस्पेंस का डबल डोज, देखें महिलाओं की दमदार कहानियों वाली टॉप क्राइम थ्रिलर सीरीज
Best Female-Driven Crime Thrillers: अगर आपको सस्पेंस, अपराध और मजबूत महिला किरदारों वाली कहानियां पसंद हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ये क्राइम थ्रिलर सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इन शोज में महिलाएं सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पूरी कहानी की धुरी हैं।
अगर आप क्राइम, सस्पेंस और दमदार महिला किरदारों वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। इन सीरीज में महिलाएं सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पूरी कहानी उनके इर्द-गिर्द घूमती है। अपराध, रहस्य, शक्ति संघर्ष और न्याय की लड़ाई को दर्शाती ये सीरीज दर्शकों को अंत तक बांधे रखती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 6 बेहतरीन महिला-प्रधान क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में। (Still From Series)
ब्लैक विडोज ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही यह सीरीज तीन ऐसी महिलाओं की कहानी है, जो अपने असफल और दुखद वैवाहिक जीवन से परेशान हैं। वे अपने स्वार्थी और अत्याचारी पतियों से छुटकारा चाहती हैं। एक बोट ट्रिप के दौरान हुए हादसे में उनके पति मृत मान लिए जाते हैं। महिलाएं इसे अपनी आजादी समझती हैं, लेकिन जल्द ही पुलिस जांच, अप्रत्याशित घटनाएं और कई रहस्य उनके सामने आने लगते हैं। (Still From Series)
ब्राउन ZEE5 पर उपलब्ध इस सीरीज में एक बदनाम और शराब की लत से जूझ रही महिला पुलिस अधिकारी को एक प्रभावशाली कारोबारी की बेटी की हत्या के मामले की जांच सौंपी जाती है। अपनी निजी परेशानियों से लड़ते हुए वह भ्रष्टाचार, पारिवारिक रहस्यों और एक खतरनाक सीरियल किलर की तलाश में निकलती है। यह सीरीज एक जटिल और रोमांचक जांच की कहानी पेश करती है। (Still From Series)
दहाड़ अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही इस सीरीज की कहानी राजस्थान के एक छोटे से इलाके में महिलाओं की रहस्यमयी मौतों से शुरू होती है। पुलिस अधिकारी अंजलि भाटी को इन मामलों में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जांच के दौरान उसे एक ऐसा पैटर्न दिखाई देता है, जो एक सीरियल किलर की ओर इशारा करता है। समाज की रूढ़ियों और पुलिस व्यवस्था की चुनौतियों के बीच वह सच तक पहुंचने की कोशिश करती है। (Still From Series)
दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स की यह चर्चित सीरीज दिल्ली में हुए एक जघन्य अपराध के बाद डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम द्वारा चलाए गए अभियान को दिखाती है। अपराधियों को पकड़ने की इस जटिल जांच में पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरे सीजन में वह सिलसिलेवार हत्याओं और कच्छा बनियान गैंग के मामलों से जूझती हैं, जबकि तीसरे सीजन में मानव तस्करी और अवैध सेक्स ट्रेड से जुड़े बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करती नजर आती हैं। (Still From Series)
किलर सूप नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध यह सीरीज एक महत्वाकांक्षी महिला की कहानी है, जो नर्स से शेफ बनकर अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखती है। लेकिन उसका पति उसके सपनों का समर्थन नहीं करता। इसी बीच उसका एक मसाज थेरेपिस्ट के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, जो उसके पति जैसा ही दिखता है। जब पति को इस रिश्ते का पता चलता है, तो घटनाएं एक खतरनाक मोड़ लेती हैं और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है झूठ, अपराध और रहस्यों का सिलसिला। (Still From Series)
सास, बहू और फ्लेमिंगो जियोहॉटस्टार पर मौजूद यह क्राइम ड्रामा एक ऐसे परिवार की कहानी है, जहां महिलाएं एक बड़े ड्रग कार्टेल को चलाती हैं। बाहरी दुनिया के लिए यह एक हस्तशिल्प व्यवसाय है, लेकिन असलियत में यहां करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार चलता है। परिवार की मुखिया और उसकी बहुएं अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार रहती हैं। क्राइम, एक्शन और पारिवारिक राजनीति का यह अनोखा मिश्रण दर्शकों को बांधे रखता है। (Still From Series) (यह भी पढ़ें: फीवर ड्रीम जैसा एहसास कराएंगी ये 10 कल्ट फिल्में, हर सीन है अनप्रेडिक्टेबल)