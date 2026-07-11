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The Perks of Being a Wallflower

हालांकि यह फिल्म किसी स्कूल की कक्षा पर केंद्रित नहीं है, लेकिन दोस्ती, किताबों से प्रेम, अपनी पहचान की तलाश और मानसिक संघर्ष जैसे विषय इसे डेड पोएट्स सोसायटी के प्रशंसकों के लिए खास बनाते हैं। यह फिल्म भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ने का मौका देती है। (Still From Film)

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