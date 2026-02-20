7 /7

The Skeleton Key (2005)

इस फिल्म में एक नर्स को एक पुराने प्लांटेशन में काम करने का मौका मिलता है। उसे लगता है कि वह बस एक साधारण नौकरी कर रही है, लेकिन जल्द ही वह जान जाती है कि यह जगह और लोग उससे कहीं अधिक रहस्यमयी हैं। फिल्म का अंत दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर देता है। (Still From Film)

