छुपे हुए रहस्य और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, ये हॉरर फिल्में सिर्फ डराती नहीं, बल्कि दिमाग को भी घुमा देती हैं
Hollywood Horror Films: इन फिल्मों में डर और कन्फ्यूजन का मिश्रण ऐसा है कि आप केवल डरेंगे नहीं, बल्कि हर दृश्य को दोबारा सोचने पर मजबूर होंगे। अगर आप हॉरर फिल्मों में ट्विस्ट और दिमागी खेल पसंद करते हैं, तो ये छह फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं।
February 20, 2026 12:29 IST
हॉलीवुड हॉरर फिल्मों का जादू सिर्फ डराने में नहीं, बल्कि आपके दिमाग को उलझाने में भी है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका अंत पूरी कहानी को एक नया अर्थ दे देता है। अगर आप डर के साथ-साथ सोचने-समझने का मजा भी लेना चाहते हैं, तो ये 6 फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं। (Stills From Film)
Barbarian (2022)
इस फिल्म में एक किराए के घर की कहानी है जो दो अलग-अलग लोगों द्वारा बुक किया गया है। शुरुआत में यह केवल एक साधारण डरावनी कहानी लगती है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सामने आता है कि घर में छिपा रहस्य बहुत ही भयानक है। इस फिल्म का ट्विस्ट इतना चौंकाने वाला है कि दर्शक अपनी सीट से जकड़ जाते हैं। (Still From Film)
Hereditary (2018)
यह कहानी एक परिवार की दुखद घटनाओं से शुरू होती है, लेकिन धीरे-धीरे पता चलता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। परिवार की पीढ़ियों से जुड़ा एक भयानक रहस्य धीरे-धीरे सामने आता है, जो दर्शकों के लिए किसी डरावनी झटके से कम नहीं है। (Still From Film)
The Mist (2007)
यह फिल्म स्टेफन किंग के उपन्यास पर आधारित है। कहानी एक छोटे से शहर में अचानक छाए हुए रहस्यमयी कोहरे और उसके भीतर छिपे खतरनाक राक्षसों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म का अंत बेहद क्रूर और अनप्रिडिक्टेबल है, जो दर्शकों को सदमा दे देता है। (Still From Film)
The Orphanage (2007)
स्पेनिश हॉरर फिल्म ‘द ऑरफनेज’ में एक मां अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करती है। कहानी में धीरे-धीरे सामने आता है कि जो कुछ वह देख रही है, वह वास्तविकता नहीं बल्कि छुपा हुआ सच है। इस फिल्म की इमोशनल डेप्थ और डरावना ट्विस्ट दोनों ही बेहद प्रभावशाली हैं। (Still From Film)
The Others (2001)
यह फिल्म एक मां की कहानी है जो अपने घर की रक्षा कर रही होती है। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे-धीरे रियलिटी का पर्दाफाश होता है। अंत में खुलासा होता है कि जो कुछ भी मां ने महसूस किया, वह पूरी तरह उल्टा और चौंकाने वाला था। (Still From Film)