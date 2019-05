Updated on May 27, 2019 11:39 am

1 / 6 एकता कपूर का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो नागिन 3 खत्म हो चुका है। फैन्स इस शो के क्लाइमेक्स एपिसोड के लिए काफी एक्साइटेड थे। ऐसे में सक्सेसफुली शो का आखिरी एपिसोड प्रसारित किया गया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही नागिन का चौथा भागभी आएगा। इस बार के शो में जैसे सीजन 1 और 2 के सभी सितारों को देखा गया वैसे ही अब अगले सीजन में भी कुछ पुराने चेहरे नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऑफीशियल अनाउंस्मेंट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे भाग को सक्सेस मिलने की वजह से जल्द ही अब नागिन 4 की भी वापसी होगी। आने वाले सीजन में ये सितारे फिर से नजर आ सकते हैं:-

2 / 6 विशाखा- विशाखा जिस तरह से शो में आखिरी बार दिखाई गई है, माना जा रहा है कि इस शो के अगले सीजन में इस कैरेक्टर की एंट्री जरूर होगी। आशा है कि अगली बार भी नागिन 3 के कैरेक्टर विशाखा के रूप में अनीता हंसनंदानी को ही दिखाया जाए।

3 / 6 शेषा- शेषा के खात्मे के बाद भी उसकी वापसी हुई। उसने इस बात को जगजाहिर भी किया कि उसकी मौत नहीं हो सकती। अगले सीजन में फिर शेषा नागिन शो में दस्तक देगी!

4 / 6 तामसी- इस सीजन में तामसी के रूप में दर्शकों ने कृष्णा मुखर्जी को काफी पसंद किया। ऐसे में इस बार के सीजन में तामसी को अंत में ही शो में दिखाया गया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले सीजन में तामसी और भी कुछ शो में अपनी शक्तियों के द्वारा करेगी।

5 / 6 सुमित्रा- सब को लग रहा होगा कि इस सीजन में सुमित्रा की मौत हो चुकी है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक ट्विस्ट जरूर होता है। लेकिन अगले सीजन में सुमित्रा की भी वापसी हो सकती है।