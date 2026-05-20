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3 Idiots 2

साल 2009 में रिलीज हुई ‘3 इडियट्स’ बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। अब इसके सीक्वल को लेकर फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक्टर आमिर खान ने हाल ही में पुष्टि की है कि ‘3 इडियट्स 2’ पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि फिल्म में पहले जैसी कॉमिक टाइमिंग और मनोरंजन तो होगा, लेकिन कहानी इस बार भी कुछ अलग और अनोखी होगी। निर्देशक राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजात जोशी फिलहाल इसकी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। (Still From Film)