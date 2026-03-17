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1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में कला और सिनेमा पर कड़े नियम लागू हो गए। सरकार ने फिल्मों और संगीत पर नियंत्रण स्थापित किया और धार्मिक व सामाजिक मूल्यों को केंद्र में रखकर कंटेंट तैयार किया जाने लगा। इसके बावजूद ईरानी सिनेमा ने अपनी अलग पहचान बनाई। यहां की फिल्मों में यथार्थवाद (Realism), गहरी संवेदनाएं और काव्यात्मक प्रस्तुति देखने को मिलती है। ईरानियन न्यू वेव ने इस सिनेमा को नई दिशा दी, जहां सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बेहद सादगी और प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है। रमजान के इस पवित्र महीने में अगर आप कुछ अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाली फिल्में देखना चाहते हैं, तो ये 15 ईरानी फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए-

(Stills From Films)