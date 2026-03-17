रमजान स्पेशल: दिल और दिमाग दोनों को छू जाएंगी ये 15 ईरानी फिल्में, एक बार देख लीं तो भूल नहीं पाएंगे
1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में कला और सिनेमा पर सरकारी नियंत्रण काफी बढ़ गया। इसके बावजूद, ईरानी सिनेमा ने दुनिया को कई शानदार फिल्में दीं। रमजान के महीने में अगर आप सोच-समझकर चुनी गई फिल्में देखना चाहते हैं, तो ये 15 ईरानी फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं-
1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में कला और सिनेमा पर कड़े नियम लागू हो गए। सरकार ने फिल्मों और संगीत पर नियंत्रण स्थापित किया और धार्मिक व सामाजिक मूल्यों को केंद्र में रखकर कंटेंट तैयार किया जाने लगा। इसके बावजूद ईरानी सिनेमा ने अपनी अलग पहचान बनाई। यहां की फिल्मों में यथार्थवाद (Realism), गहरी संवेदनाएं और काव्यात्मक प्रस्तुति देखने को मिलती है। ईरानियन न्यू वेव ने इस सिनेमा को नई दिशा दी, जहां सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को बेहद सादगी और प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है। रमजान के इस पवित्र महीने में अगर आप कुछ अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाली फिल्में देखना चाहते हैं, तो ये 15 ईरानी फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए-
(Stills From Films)
A Hero (2021) एक कैदी को कुछ समय के लिए रिहाई मिलती है, जिसके दौरान वह एक ईमानदार काम करता है। लेकिन समाज और मीडिया उसकी छवि को अलग-अलग तरीके से पेश करते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि सच्चाई और छवि के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है। (Still From Film)
A Separation (2011) एक पति-पत्नी के अलग होने की कहानी, जिसमें जिम्मेदारियों, सामाजिक वर्ग और नैतिक दुविधाओं का टकराव दिखाया गया है। एक छोटी सी घटना कई बड़े विवादों को जन्म देती है। यह फिल्म रिश्तों की जटिलता और इंसानी फैसलों के असर को बेहद वास्तविक तरीके से पेश करती है। (Still From Film)
About Elly (2009) यह फिल्म दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी है, जो छुट्टियां मनाने समुद्र किनारे जाते हैं। उनके साथ आई एल्ली नाम की लड़की अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद रिश्तों की सच्चाई, झूठ और सामाजिक दबाव सामने आते हैं। फिल्म दिखाती है कि संकट की घड़ी में इंसान का असली चरित्र कैसे उजागर होता है। (Still From Film)
Bashu, the Little Stranger (1989) युद्ध में अपना परिवार खो चुके एक बच्चे की कहानी, जो एक गांव में शरण लेता है। वहां एक महिला उसे अपनाती है, भले ही भाषा और संस्कृति अलग हो। यह फिल्म इंसानियत, अपनापन और युद्ध के असर को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है। (Still From Film)
Children of Heaven (1997) गरीबी से जूझ रहे एक भाई-बहन की यह मार्मिक कहानी है। बहन के जूते खो जाने के बाद दोनों एक ही जोड़ी जूतों को बारी-बारी से पहनकर स्कूल जाते हैं। छोटा भाई एक दौड़ में हिस्सा लेता है ताकि वह तीसरा स्थान जीतकर जूते पा सके। फिल्म मासूमियत और संघर्ष का खूबसूरत चित्रण है। (Still From Film)
Close-Up (1990) सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म हुसैन सब्जियन नाम के व्यक्ति की कहानी है, जो खुद को मशहूर फिल्ममेकर बताकर एक परिवार को धोखा देता है। कोर्ट ट्रायल और रियल लोगों के री-एनैक्टमेंट के जरिए यह फिल्म पहचान, सिनेमा के प्रभाव और इंसानी इच्छाओं की गहराई को बेहद अनोखे अंदाज में दिखाती है। (Still From Film)
Hit the Road (2021) एक परिवार की रोड ट्रिप के जरिए यह फिल्म रिश्तों की जटिलता और छिपे दर्द को उजागर करती है। पूरे सफर में हंसी-मजाक और छोटे-छोटे झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे एक बड़ा सच सामने आता है। यह फिल्म हल्के-फुल्के अंदाज में गहरी भावनाओं को पेश करती है। (Still From Film)
Law of Tehran (2019) यह एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें पुलिस और ड्रग माफिया के बीच संघर्ष दिखाया गया है। एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करती है। फिल्म न सिर्फ अपराध की दुनिया को दिखाती है, बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था की जटिलताओं को भी उजागर करती है। (Still From Film)
Sun Children (2020) यह फिल्म उन बच्चों की कहानी है जो गरीबी के कारण काम करने को मजबूर हैं। 12 साल का अली और उसके दोस्त एक छिपे खजाने की तलाश में स्कूल में दाखिला लेते हैं। फिल्म बच्चों के संघर्ष, सपनों और शिक्षा के महत्व को दिल छू लेने वाले अंदाज में दिखाती है। (Still From Film)
Taste of Cherry (1997) एक व्यक्ति अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है और किसी ऐसे इंसान की तलाश में निकलता है जो उसे दफना सके। रास्ते में उसे अलग-अलग लोग मिलते हैं, जिनसे बातचीत के जरिए जीवन के मायने सामने आते हैं। यह फिल्म बेहद शांत और दार्शनिक अंदाज में गहरे सवाल उठाती है। (Still From Film)
Taxi Tehran (2015) डायरेक्टर जाफर पनाही खुद टैक्सी ड्राइवर बनकर तेहरान की सड़कों पर घूमते हैं और अलग-अलग यात्रियों से बातचीत करते हैं। इन बातचीतों के जरिए समाज की सच्चाई, सेंसरशिप और आम लोगों की समस्याएं सामने आती हैं। यह फिल्म सादगी में छिपी गहरी सामाजिक टिप्पणी पेश करती है। (Still From Film)
The Color of Paradise (1999) एक नेत्रहीन बच्चे मोहम्मद और उसके पिता के रिश्ते पर आधारित यह फिल्म बेहद भावुक है। पिता अपने बेटे को बोझ समझता है, जबकि बच्चा दुनिया को अपने अलग नजरिए से देखता है। यह फिल्म स्वीकार्यता, प्यार और इंसानियत की गहरी परतों को खूबसूरती से उजागर करती है। (Still From Film)
The Salesman (2016) एक कपल की जिंदगी तब बदल जाती है जब पत्नी के साथ एक दर्दनाक घटना होती है। पति हमलावर को खोजने के लिए जुनूनी हो जाता है, जबकि पत्नी मानसिक आघात से जूझ रही होती है। यह फिल्म बदले, न्याय और भावनात्मक टूटन के बीच संघर्ष को दर्शाती है। (Still From Film)
The Wind Will Carry Us (1999) एक पत्रकार गांव में एक बुजुर्ग महिला की मौत से जुड़े रिवाजों को कवर करने आता है। लेकिन महिला की मृत्यु में देरी होने से उसे गांव के जीवन को करीब से देखने का मौका मिलता है। यह फिल्म जीवन की सादगी और धैर्य का गहरा संदेश देती है। (Still From Film)