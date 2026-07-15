दोस्ती की अहमियत सिखाएंगी ये 13 फिल्में, दिल को छू लेंगी हर कहानी, खत्म होते ही दोस्तों को करेंगे याद
Friendship Movies: दोस्ती सिर्फ साथ बिताए पलों का नाम नहीं, बल्कि भरोसे, अपनापन और मुश्किल वक्त में एक-दूसरे का सहारा बनने का रिश्ता है। कुछ फिल्में इसी खूबसूरत एहसास को बड़े पर्दे पर बखूबी दिखाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो दिल को छू जाएं, तो ये फिल्में अपनी वॉचलिस्ट में शामिल…
दोस्ती सिर्फ साथ घूमने-फिरने या हंसने का नाम नहीं है। यह वह रिश्ता है जो मुश्किल समय में सहारा बनता है, हमारी कमियों को स्वीकार करता है और जिंदगी के सबसे यादगार पल देता है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो दोस्ती के इसी खूबसूरत एहसास को इतने सच्चे अंदाज में दिखाती हैं कि उन्हें देखने के बाद बरसों पुराने दोस्तों की याद आने लगती है। अगर आप दोस्ती पर बनी बेहतरीन फिल्मों की तलाश में हैं, तो ये 13 फिल्में आपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर लें। (Still From Film)
अनदर राउंड (2020) चार शिक्षक अपने जीवन में उत्साह वापस लाने के लिए एक अनोखा प्रयोग करते हैं। फिल्म दोस्ती, मध्य आयु के संघर्ष और जीवन को नए नजरिए से देखने की कहानी कहती है। इसका अंत लंबे समय तक याद रहता है। (Still From Film)
बिग हीरो 6 (2014) एक युवा रोबोटिक्स जीनियस अपने भाई को खोने के बाद दुख से जूझता है। तभी एक हेल्थकेयर रोबोट और नए दोस्त उसके जीवन में उम्मीद लेकर आते हैं। यह फिल्म बताती है कि मुश्किल समय में दोस्त ही सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। (Still From Film)
गुड विल हंटिंग (1997) एमआईटी में काम करने वाला एक असाधारण प्रतिभाशाली युवक अपनी भावनाओं को किसी के सामने खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता। एक थेरेपिस्ट उसके जीवन में ऐसा बदलाव लाता है, जो उसे भरोसा और अपनापन स्वीकार करना सिखाता है। यह फिल्म बताती है कि सच्चे दोस्त और सही मार्गदर्शक हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। (Still From Film)
हाउ टू बी सिंगल (2016) न्यूयॉर्क में रहने वाली कई महिलाओं की जिंदगी और उनकी दोस्ती पर आधारित यह फिल्म बताती है कि प्रेम संबंधों के अलावा दोस्त भी जीवन का सबसे मजबूत सहारा होते हैं। इसमें हास्य और भावनाओं का अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। (Still From Film)
लेडी बर्ड (2017) यह फिल्म एक किशोरी के बड़े होने, अपने सपनों का पीछा करने और अपने सबसे करीबी दोस्तों से दूर होने की भावनात्मक यात्रा को दिखाती है। यह याद दिलाती है कि कई रिश्तों की अहमियत हमें उनसे दूर जाने के बाद समझ आती है। (Still From Film)
सोलमेट (2023) कोरियाई सिनेमा की यह भावुक फिल्म दो महिलाओं की दशकों पुरानी दोस्ती की कहानी है। समय के साथ उनके रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव, अधूरी इच्छाएं और गहरा भावनात्मक जुड़ाव इस फिल्म को बेहद खास बनाते हैं। (Still From Film)
स्टैंड बाय मी (1986) चार किशोरों की एक यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार याद बन जाती है। यह फिल्म बचपन की उन अनमोल दोस्तियों को याद दिलाती है, जो समय के साथ भले ही दूर हो जाएं, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। (Still From Film)
द ब्रेकफास्ट क्लब (1985) स्कूल में सजा के तौर पर एक दिन साथ बिताने वाले पांच अलग-अलग स्वभाव के छात्र शुरुआत में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। लेकिन बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि हर किसी की अपनी परेशानियां और भावनाएं होती हैं। यह दोस्ती और समझदारी पर आधारित एक यादगार फिल्म है। (Still From Film)
द इंटचेबल्स (2011) एक लकवाग्रस्त अमीर व्यक्ति अपने देखभाल करने के लिए एक ऐसे युवक को नियुक्त करता है, जिसकी दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती बनती है। यह फिल्म दिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। (Still From Film)
द नाइस गाइज (2016) एक निजी जासूस और एक पेशेवर गुर्गा मजबूरी में साथ काम करते हैं। शुरुआत में दोनों एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन समय के साथ उनकी साझेदारी गहरी दोस्ती में बदल जाती है। यह दोस्ती पर बनी सबसे मजेदार फिल्मों में से एक मानी जाती है। (Still From Film)
द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर (2012) एक अंतर्मुखी छात्र को स्कूल में ऐसे दोस्त मिलते हैं, जो उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। यह फिल्म अपनापन, दोस्ती और आत्मविश्वास की खूबसूरत कहानी है और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। (Still From Film)
द वे, वे बैक (2013) एक शर्मीला किशोर मुश्किल भरी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक वॉटर पार्क मैनेजर से मिलता है, जो उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। यह फिल्म उन लोगों को समर्पित है, जो सही समय पर हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल देते हैं। (Still From Film)