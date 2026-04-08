कोरियन सिनेमा की 12 सबसे डरावनी फिल्में, देखने के बाद दिमाग में बस जाएंगी कहानियां, उड़ सकती है रातों की नींद
Korean Horror Films: कोरियन हॉरर फिल्मों की खासियत यह है कि ये सिर्फ डर नहीं दिखातीं, बल्कि आपके दिमाग और भावनाओं पर असर डालती हैं। इनकी कहानियां, कैरेक्टर और माहौल इतना गहरा होता है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी डर आपके साथ बना रहता है।
कोरियन हॉरर फिल्मों की खास बात यह है कि ये सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती हैं। इनमें इमोशनल स्ट्रेस, रहस्य, साइकोलॉजिकल डर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का ऐसा मिश्रण होता है जो आपको अंदर तक झकझोर देता है। अगर आप हॉरर के शौकीन हैं, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Stills From Films)
Alive (2020) एक जॉम्बी एपोकैलिप्स के दौरान एक गेम स्ट्रीमर अपने अपार्टमेंट में अकेला फंस जाता है और जिंदा रहने की कोशिश करता है। सर्वाइवल, अकेलापन और डर, तीनों का मिश्रण इस फिल्म को बेहद इंटेंस बनाता है। ये फिल्म आप Netflix पर देख सकते हैं। (Still From Film)
A Tale of Two Sisters (2003) यह एक साइकॉलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसमें मानसिक अस्पताल से लौटने के बाद दो बहनों के साथ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं को दिखाया गया है। सौतेली मां के साथ उनका रिश्ता और घर में घटती अजीब घटनाएं कहानी को बेहद डरावना बना देती हैं। ये फिल्म आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Bedevilled (2010) एक दूरदराज द्वीप पर रहने वाली महिला के साथ होने वाले अत्याचार उसे बदले की राह पर ले जाते हैं। यह फिल्म मानव क्रूरता का भयावह चेहरा दिखाती है। ये फिल्म आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Exhuma (2024) यह फिल्म रहस्य और ओकल्ट (तांत्रिक) तत्वों से भरपूर है। एक रहस्यमयी कब्र की खुदाई के दौरान ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं, जो भयावह परिणाम लेकर आती हैं। फिल्म में ऑकल्ट और मिस्ट्री का गहरा असर है। ये फिल्म आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Sleep (2023) एक नवविवाहित जोड़े की कहानी, जहां पति की स्लीपवॉकिंग आदत धीरे-धीरे खतरनाक रूप ले लेती है। महिला को पता चलता है कि उसका पति नींद में अजीब और खतरनाक हरकतें करता है। डर और शक के बीच उसकी जिंदगी बदल जाती है।यह फिल्म घरेलू डर (domestic horror) का शानदार उदाहरण है। ये फिल्म आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
Svaha: The Sixth Finger (2019) धर्म, आस्था और रहस्यमयी संप्रदायों के इर्द-गिर्द घूमती यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है। एक पादरी संदिग्ध धार्मिक समूहों की जांच करता है और एक रहस्यमयी हत्या के केस में उलझ जाता है। फिल्म आस्था और अंधविश्वास पर सवाल उठाती है। ये फिल्म आप Netflix पर देख सकते हैं। (Still From Film)
The 8th Night (2021) एक पूर्व एक्सॉर्सिस्ट (भूत भगाने वाला) को दो प्राचीन दुष्ट शक्तियों को रोकना होता है, जो हजारों साल बाद फिर से जाग उठती हैं। धार्मिक और रहस्यमयी तत्वों से भरी यह फिल्म धीरे-धीरे डर को बढ़ाती है। ये फिल्म आप Netflix पर देख सकते हैं। (Still From Film)
The Call (2020) दो अलग-अलग समय में रहने वाली महिलाओं के बीच एक फोन कॉल उनके भाग्य को जोड़ देता है और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। यह फिल्म टाइम-ट्रैवल और साइकोलॉजिकल थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण है, जो अंत तक आपको बांधे रखती है। ये फिल्म आप Netflix देख सकते हैं। (Still From Film)
The Medium (2021) थाईलैंड के इसान क्षेत्र में आधारित यह मॉक्यूमेंट्री-स्टाइल हॉरर फिल्म एक शमन (ओझा) परिवार की कहानी है, जहां एक देवी के नाम पर कुछ और ही शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये फिल्म बेहद रियलिस्टिक और असहज कर देने वाली है, जिसे आप JioHotstar पर देख सकते हैं। (Still From Film)
The Witch: Part 1 – The Subversion (2018) एक साधारण दिखने वाली लड़की, जिसकी याददाश्त खो चुकी है, अचानक अपनी रहस्यमयी शक्तियों और अतीत से सामना करती है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके अतीत से जुड़े लोग सामने आते हैं और उसकी असली पहचान सामने आने लगती है। यह फिल्म साइंस-फिक्शन और हॉरर का शानदार मिश्रण है। इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)
The Witch: Part 2 – The Other One (2022) पहली फिल्म की अगली कड़ी, जिसमें एएक लैब से भागी लड़की, जिसकी शक्तियां असाधारण हैं, कई खतरनाक संगठनों से बचने की कोशिश करती है। एक्शन और हॉरर का दमदार कॉम्बिनेशन। इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)