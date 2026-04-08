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The Witch: Part 1 – The Subversion (2018)

एक साधारण दिखने वाली लड़की, जिसकी याददाश्त खो चुकी है, अचानक अपनी रहस्यमयी शक्तियों और अतीत से सामना करती है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके अतीत से जुड़े लोग सामने आते हैं और उसकी असली पहचान सामने आने लगती है। यह फिल्म साइंस-फिक्शन और हॉरर का शानदार मिश्रण है। इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं। (Still From Film)