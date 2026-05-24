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पाकीजा

कमाल अमरोही की ड्रीम प्रोजेक्ट पाकीजा को पूरा होने में करीब 16 साल लगे। फिल्म की शूटिंग 1950 के दशक के आखिर में शुरू हुई थी। पहले इसे ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया, लेकिन बाद में रंगीन फिल्म के रूप में दोबारा बनाया गया। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के निजी विवाद, आर्थिक समस्याएं और अभिनेत्री की बिगड़ती सेहत के कारण फिल्म बार-बार टलती रही। आखिरकार 1972 में रिलीज हुई यह फिल्म क्लासिक बन गई। (Still From Film)