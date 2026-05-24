किसी को लगे 6 साल, किसी को 16, इन फिल्मों की मेकिंग कहानी है बेहद दिलचस्प
Longest Making Journeys: बेहतरीन फिल्में कभी-कभी लंबा इंतजार करना पड़ता है। चाहे तकनीकी चुनौतियां हों, निजी परेशानियाँ या अप्रत्याशित बाधाएं, इन फिल्मों ने हर मुश्किल को पार कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।
बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो सिर्फ अपनी कहानी या स्टारकास्ट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी लंबी और मुश्किल निर्माण यात्रा के कारण भी चर्चा में रहीं। कुछ फिल्मों को पूरा होने में कई साल लग गए, तो कुछ प्रोजेक्ट्स कलाकारों की मौत, आर्थिक संकट, महामारी और तकनीकी चुनौतियों की वजह से बार-बार अटकते रहे। आइए जानते हैं उन 12 हिंदी फिल्मों के बारे में जिन्हें बनने में सबसे ज्यादा समय लगा। (Stills From Films)
बाहुबली: द बिगिनिंग एस. एस. राजामौली की बाहुबली: द बिगिनिंग को बनने में कई साल लगे। फिल्म के लिए हजारों स्टोरीबोर्ड स्केच तैयार किए गए और भारी VFX का इस्तेमाल हुआ। बड़े पैमाने पर शूटिंग और तकनीकी काम की वजह से निर्माण लंबा चला। 2015 में रिलीज हुई यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में शामिल हो गई। (Still From Film)
बाजीराव मस्तानी संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी को पहली बार 2003 में अनाउंस किया था। उस समय सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म के लिए चुना गया था, लेकिन प्रोजेक्ट लंबे समय तक ठंडे बस्ते में चला गया। बाद में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के साथ इसे दोबारा शुरू किया गया। आखिरकार 2015 में फिल्म रिलीज हुई। (Still From Film)
ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र की कल्पना करीब 2011 में की थी, लेकिन यह फिल्म 2022 में जाकर रिलीज हो पाई। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर इस फैंटेसी फिल्म में भारी VFX, बड़े सेट्स और कई बार रीशूट किए गए। लगभग एक दशक तक निर्माण में रहने के बाद फिल्म सिनेमाघरों तक पहुंची। (Still From Film)
गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी भी लंबे समय तक डेवलपमेंट में रही। शुरुआत में प्रियंका चोपड़ा को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में आलिया भट्ट फिल्म का हिस्सा बनीं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण शूटिंग और रिलीज दोनों में देरी हुई। आखिरकार 2022 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। (Still From Film)
हम तुम्हारे हैं सनम
रे हैं सनम की शूटिंग 1996 में शुरू हुई थी। शुरुआती दौर में फिल्म की कास्ट अलग थी और बाद में इसमें शाहरुख खान, सलमान खान और माधुरी दीक्षित को लिया गया। कई प्रोडक्शन समस्याओं और देरी के बाद यह फिल्म 2002 में रिलीज हो पाई। (Still From Film) हम तुम्हा
जग्गा जासूस अनुराग बसु निर्देशित जग्गा जासूस को भी बनने में काफी समय लगा। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म की स्क्रिप्ट कई बार बदली गई और कई सीन दोबारा शूट किए गए। लगातार देरी के बाद फिल्म 2017 में रिलीज हुई। (Still From Film)
लव एंड गॉड लव एंड गॉड भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी निर्माण यात्राओं में से एक मानी जाती है। निर्देशक के. आसिफ ने 1960 के दशक में गुरु दत्त के साथ इस फिल्म की शुरुआत की थी। गुरु दत्त की अचानक मौत के बाद फिल्म को संजीव कुमार के साथ दोबारा शुरू किया गया। फिर 1971 में के. आसिफ के निधन ने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। आखिरकार यह फिल्म 1986 में अधूरी अवस्था में रिलीज हुई। (Still From Film)
मुगल-ए-आजम मुगल-ए-आजम को बनने में लगभग 14 साल लगे। के. आसिफ ने 1940 के दशक में इस ऐतिहासिक फिल्म पर काम शुरू किया था, लेकिन भारत विभाजन और कई कास्टिंग बदलावों ने काम रोक दिया। भव्य सेट्स, हजारों जूनियर आर्टिस्ट्स और भारी कॉस्ट्यूम्स के कारण निर्माण में लंबा समय लगा। 1960 में रिलीज होने के बाद यह भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में शामिल हो गई। (Still From Film)
पाकीजा कमाल अमरोही की ड्रीम प्रोजेक्ट पाकीजा को पूरा होने में करीब 16 साल लगे। फिल्म की शूटिंग 1950 के दशक के आखिर में शुरू हुई थी। पहले इसे ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया, लेकिन बाद में रंगीन फिल्म के रूप में दोबारा बनाया गया। मीना कुमारी और कमाल अमरोही के निजी विवाद, आर्थिक समस्याएं और अभिनेत्री की बिगड़ती सेहत के कारण फिल्म बार-बार टलती रही। आखिरकार 1972 में रिलीज हुई यह फिल्म क्लासिक बन गई। (Still From Film)
रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट आर. माधवन की रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट 2012 में अनाउंस हुई थी। ISRO वैज्ञानिक नांबी नारायणन की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म के लिए कई साल रिसर्च और इंटरनेशनल शूटिंग में लगे। माधवन ने इस बायोग्राफिकल ड्रामा को बनाने में लगभग एक दशक का समय दिया और फिल्म 2022 में रिलीज हुई। (Still From Film)
आरआरआर आरआरआर की घोषणा 2017 में हुई थी। राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर इस फिल्म में बड़े एक्शन सीक्वेंस और महामारी के कारण कई बार शूटिंग रुकी। फिल्म की रिलीज भी कई बार टली और आखिरकार 2022 में रिलीज होने के बाद इसने दुनियाभर में सफलता हासिल की। (Still From Film)