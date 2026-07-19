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बॉलीवुड में बायोपिक फिल्मों का दौर लगातार मजबूत होता जा रहा है। आने वाले समय में दर्शकों को राजनीति, खेल, संगीत, सिनेमा, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित हस्तियों की जिंदगी बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। इन फिल्मों में कुछ देश के महान नेताओं की कहानी सुनाएंगी, तो कुछ उन कलाकारों और व्यक्तित्वों के संघर्ष और उपलब्धियों को सामने लाएंगी, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में इतिहास रचा। आइए जानते हैं उन 11 बहुप्रतीक्षित बायोपिक्स के बारे में, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। (Still From FIlm Poster)