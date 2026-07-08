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गर्मी का मौसम सिर्फ तेज धूप और छुट्टियों का नाम नहीं है। यह उन यादों का भी मौसम है जो धीरे-धीरे दिल में बस जाती हैं। दोस्तों के साथ बिताया समय, पहली मोहब्बत, परिवार के साथ छुट्टियां और बचपन की मासूमियत, कुछ फिल्में इन सभी एहसासों को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारती हैं कि उन्हें देखते ही लगता है जैसे आप खुद उस दुनिया का हिस्सा हों। अगर आप ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं जो गर्मियों की असली फीलिंग दें, तो ये 11 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Stills From Films)