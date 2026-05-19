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द ट्री ऑफ लाइफ

यह 2011 की एक प्रयोगात्मक ड्रामा फिल्म है, जो जीवन के अर्थ, परिवार, बचपन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे बड़े सवालों को बेहद कलात्मक अंदाज में प्रस्तुत करती है। फिल्म के दृश्य इतने खूबसूरत और भावनात्मक हैं कि इसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी कविता या सपने के भीतर हैं। यह फिल्म Prime Video पर उपलब्ध है। (Still From FIlm)

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