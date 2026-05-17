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अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो आखिरी मिनट तक आपको सोचने पर मजबूर रखें, दिमाग को उलझाएं और अंत में ऐसा ट्विस्ट दें कि सब कुछ बदल जाए, तो ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में आपके वीकेंड के लिए परफेक्ट हैं। इन फिल्मों की कहानी, सस्पेंस और प्लॉट ट्विस्ट आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देंगे। (Stills From Films)