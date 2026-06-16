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फिल्में सिर्फ कहानी सुनाने का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि कुछ फिल्में दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इन फिल्मों को देखना किसी अजीब सपने या बुखार में आए भ्रम (Fever Dream) जैसा अनुभव देता है। इनमें अनोखे विजुअल्स, रहस्यमयी कथानक और असाधारण सिनेमैटोग्राफी का ऐसा मिश्रण होता है जो लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है। अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो आपकी सोच को चुनौती दें, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Stills From FIlms)