फीवर ड्रीम जैसा एहसास कराएंगी ये 10 कल्ट फिल्में, हर सीन है अनप्रेडिक्टेबल
Surreal Movies: अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो पारंपरिक कहानी कहने के तरीके से अलग हों और आपको वास्तविकता से परे किसी दूसरी दुनिया में ले जाएं, तो ये सभी फिल्में आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें देखने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि जो देखा वह सपना था…
फिल्में सिर्फ कहानी सुनाने का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि कुछ फिल्में दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां वास्तविकता और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इन फिल्मों को देखना किसी अजीब सपने या बुखार में आए भ्रम (Fever Dream) जैसा अनुभव देता है। इनमें अनोखे विजुअल्स, रहस्यमयी कथानक और असाधारण सिनेमैटोग्राफी का ऐसा मिश्रण होता है जो लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है। अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं जो आपकी सोच को चुनौती दें, तो ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। (Stills From FIlms)
9 (2009) एक विनाशकारी युद्ध के बाद मशीनों द्वारा तबाह कर दी गई दुनिया में एक कपड़े की गुड़िया जागती है। यही छोटा सा पात्र मानवता को बचाने की आखिरी उम्मीद बन जाता है। शानदार एनीमेशन और पोस्ट-एपोकैलिप्टिक दुनिया की कल्पना इस फिल्म को खास बनाती है। (Still From FIlm)
Churuli (2021) मलयालम सिनेमा की चर्चित फिल्म ‘चुरुली’ दो अंडरकवर पुलिस अधिकारियों की कहानी है, जो एक भगोड़े अपराधी की तलाश में रहस्यमयी जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां समय, वास्तविकता और तर्क जैसे नियम काम नहीं करते। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शक भी एक अजीब और रहस्यमयी दुनिया में खो जाता है। (Still From FIlm)
Cube (1997) कुछ अजनबी लोग अचानक एक विशाल घनाकार भूलभुलैया में जागते हैं, जहां हर कमरे में घातक जाल बिछे हुए हैं। बाहर निकलने के लिए उन्हें अपनी-अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीमित लोकेशन के बावजूद फिल्म का रहस्य और तनाव दर्शकों को बांधे रखता है। (Still From FIlm)
Enter The Void (2009) टोक्यो की नियॉन रोशनी से भरी रातों के बीच सेट यह फिल्म एक अमेरिकी ड्रग डीलर ऑस्कर की कहानी है, जिसकी मौत के बाद उसकी आत्मा दुनिया को देखती रहती है। गैस्पर नोए की यह फिल्म अपनी साइकेडेलिक विजुअल स्टाइल और जीवन-मृत्यु की अनोखी व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखना किसी ट्रांस जैसी अवस्था में जाने जैसा महसूस होता है। (Still From FIlm)
Event Horizon (1997) भविष्य की पृष्ठभूमि पर बनी यह साइंस-फिक्शन हॉरर फिल्म एक ऐसे अंतरिक्ष यान की कहानी है जो सात साल बाद अचानक वापस लौट आता है। उसे खोजने पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसे भयावह रहस्यों का सामना करना पड़ता है जो उनकी कल्पना से परे हैं। फिल्म का डार्क और डरावना वातावरण दर्शकों को असहज कर देता है। (Still From FIlm)
House (1977) जापानी हॉरर सिनेमा की सबसे विचित्र फिल्मों में से एक ‘हाउस’ सात स्कूली लड़कियों की कहानी है जो एक दूरदराज के घर में छुट्टियां बिताने जाती हैं। लेकिन यह घर भूतिया निकलता है और एक-एक कर लड़कियां अलौकिक घटनाओं का शिकार बनने लगती हैं। फिल्म का रंगीन और अजीबोगरीब प्रस्तुतीकरण इसे बेहद यादगार बनाता है। (Still From FIlm)
Lost River (2014) रयान गोसलिंग के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक सुनसान और टूटते हुए शहर की कहानी कहती है। एक अकेली मां अपने घर को बचाने की कोशिश करती है, जबकि उसका बेटा शहर के अंधेरे रहस्यों की तलाश में निकल पड़ता है। फिल्म के सपनों जैसे दृश्य और रहस्यमयी माहौल इसे एक अलग अनुभव बनाते हैं। (Still From FIlm)
Om-Dar-B-Dar (1988) भारतीय सिनेमा की सबसे अनोखी फिल्मों में गिनी जाने वाली ‘ओम-दार-बी-दार’ एक पोस्टमॉडर्निस्ट फिल्म है। राजस्थान के अजमेर और पुष्कर की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी किशोर लड़के ओम और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म का नॉन-लीनियर नैरेटिव और बेतुका हास्य मिथकों, राजनीति, कला और दर्शन पर व्यंग्य करता है। इसे भारतीय सिनेमा का एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। (Still From FIlm)
The Neon Demon (2016) फैशन इंडस्ट्री की चमक-दमक और उसके अंधेरे पक्ष को दिखाती यह फिल्म लॉस एंजिल्स में मॉडल बनने आई एक युवती की कहानी है। उसकी खूबसूरती जहां उसे सफलता दिलाती है, वहीं ईर्ष्या और जुनून का कारण भी बनती है। फिल्म के शानदार विजुअल्स और प्रतीकात्मक दृश्य इसे एक साइकोलॉजिकल अनुभव में बदल देते हैं। (Still From FIlm)