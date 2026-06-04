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सिनेमा को अक्सर समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन कई बार फिल्में सिर्फ वर्तमान नहीं दिखातीं बल्कि भविष्य की भी झलक दे जाती हैं। मलयालम सिनेमा अपनी दमदार कहानियों और रियलिस्टिक अप्रोच के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी मलयालम फिल्में आईं, जिनके विषय बाद में वास्तविक दुनिया की घटनाओं और सामाजिक बदलावों से मेल खाते नजर आए। आइए जानते हैं ऐसी 10 फिल्मों के बारे में जिन्होंने समय से पहले भविष्य की तस्वीर पेश की। (Still From Film)