महामारी से AI तक, इन मलयालम फिल्मों ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, सच साबित हुईं ये 10 कहानियां
मलयालम सिनेमा हमेशा से अपने एक्सपेरिमेंटल और थॉट-प्रोवोकिंग थीम्स के लिए जाना जाता रहा है। इन फिल्मों ने केवल मनोरंजन नहीं किया, बल्कि समाज, तकनीक, पर्यावरण और मानव व्यवहार से जुड़े ऐसे सवाल उठाए जो आने वाले वर्षों में वास्तविक दुनिया की बड़ी चर्चाओं में बदल गए।
सिनेमा को अक्सर समाज का आईना कहा जाता है, लेकिन कई बार फिल्में सिर्फ वर्तमान नहीं दिखातीं बल्कि भविष्य की भी झलक दे जाती हैं। मलयालम सिनेमा अपनी दमदार कहानियों और रियलिस्टिक अप्रोच के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी मलयालम फिल्में आईं, जिनके विषय बाद में वास्तविक दुनिया की घटनाओं और सामाजिक बदलावों से मेल खाते नजर आए। आइए जानते हैं ऐसी 10 फिल्मों के बारे में जिन्होंने समय से पहले भविष्य की तस्वीर पेश की। (Still From Film)
आवासव्यूहम यह 2022 की एक अनोखी मॉक्युमेंट्री साइंस-फिक्शन फिल्म है जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को दर्शाती है। फिल्म में एक छोटे द्वीप के बदलते पर्यावरण और उस पर मंडराते औद्योगिक खतरों को दिखाया गया है। बढ़ते जलवायु संकट और जैव विविधता संरक्षण की बहसों के बीच यह फिल्म बेहद महत्वपूर्ण संदेश देती है। इसे Sony LIV पर देखा जा सकता है। (Still From Film)
एंड्रॉयड कुंजप्पन वर्जन 5.25 यह 2019 की साइंस-फिक्शन कॉमेडी-ड्रामा फिल्म इंसानों और रोबोट के बीच भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जो अपने बेटे द्वारा लाए गए रोबोट के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करने लगता है। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन-रोबोट इंटरैक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, तब यह फिल्म और भी प्रासंगिक लगती है। इसे Amazon Prime Video पर देखा जा सकता है। (Still From Film)
कार्बन 2018 की एडवेंचर थ्रिलर फिल्म ‘कार्बन’ पर्यावरण विनाश और लालच के परिणामों पर केंद्रित है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो सफलता और खजाने की तलाश में जंगलों के भीतर पहुंच जाता है। फिल्म प्रकृति के दोहन और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के खतरों की ओर इशारा करती है, जो आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। यह फिल्म Sun NXT पर उपलब्ध है। (Still From Film)
चुरुली 2021 में रिलीज हुई ‘चुरुली’ एक रहस्यमयी साइंस-फिक्शन हॉरर फिल्म है। इसमें दो पुलिस अधिकारी एक ऐसे जंगल में फंस जाते हैं जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। फिल्म वैकल्पिक वास्तविकताओं, मानसिक उलझनों और आधुनिक डिजिटल युग में बदलते मानवीय व्यवहार पर सवाल उठाती है। इसे Sony LIV पर देखा जा सकता है। (Still From Film)
काला 2021 में रिलीज हुई ‘काला’ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जमीन, सत्ता और अस्तित्व की लड़ाई को केंद्र में रखती है। फिल्म दिखाती है कि आधुनिक समाज में संसाधनों और अधिकारों को लेकर संघर्ष किस तरह इंसानों के भीतर छिपी हिंसक प्रवृत्तियों को उजागर कर सकता है। आज के सामाजिक और पर्यावरणीय विवादों के संदर्भ में यह विषय बेहद प्रासंगिक है। यह फिल्म Amazon Prime Video पर उपलब्ध है। (Still From Film)
मुंबई पुलिस 2013 में रिलीज हुई यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म पहचान, सामाजिक स्वीकृति और व्यक्तिगत संघर्षों जैसे विषयों पर आधारित है। फिल्म ने ऐसे मुद्दों को उठाया था जिन पर उस समय मुख्यधारा में कम चर्चा होती थी, लेकिन आज वे सामाजिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। यह फिल्म Disney+ Hotstar पर उपलब्ध है। (Still From Film)
9 2019 में आई ‘9’ एक साइंस-फिक्शन हॉरर फिल्म है जिसमें एक धूमकेतु पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरता है और पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाती है। फिल्म में प्राकृतिक असंतुलन, जलवायु संकट और वैश्विक घटनाओं के प्रभाव को दिखाया गया है। बढ़ते पर्यावरणीय संकटों और अंतरिक्ष अनुसंधान के दौर में यह कहानी काफी दिलचस्प लगती है। यह फिल्म Sun NXT पर उपलब्ध है। (Still From Film)
टेक ऑफ 2017 में आई यह सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म युद्धग्रस्त इराक में फंसी भारतीय नर्सों की कहानी पर आधारित है। फिल्म वैश्विक संकट, युद्ध, आतंकवाद और बड़े पैमाने पर बचाव अभियानों की जटिलताओं को दिखाती है। हाल के वर्षों में दुनिया भर में हुए संघर्षों और निकासी अभियानों ने इस फिल्म की प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। यह फिल्म Netflix पर उपलब्ध है। (Still From Film)
उयारे 2019 में आई’उयारे’ एक प्रेरणादायक ड्रामा फिल्म है जो एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी बताती है। फिल्म महिलाओं के सशक्तिकरण, विषाक्त रिश्तों और लैंगिक हिंसा जैसे मुद्दों को सामने लाती है। पिछले कुछ वर्षों में इन विषयों पर बढ़ी सामाजिक जागरूकता को देखते हुए यह फिल्म अपने समय से आगे मानी जा सकती है। यह Netflix पर उपलब्ध है। (Still From Film)
वायरस साल 2019 में रिलीज हुई ‘वायरस’ एक मेडिकल थ्रिलर फिल्म है, जो केरल में फैले निपाह वायरस प्रकोप पर आधारित है। फिल्म में महामारी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव और लोगों में फैलने वाली घबराहट को दिखाया गया था। COVID-19 महामारी आने के बाद दर्शकों को एहसास हुआ कि फिल्म ने कई वास्तविक परिस्थितियों की पहले ही कल्पना कर ली थी। यह फिल्म Sony LIV पर उपलब्ध है। (Still From Film) (यह भी पढ़ें: Pride Month 2026: ‘फायर’ से ‘बधाई दो’ तक, LGBTQ+ समुदाय की आवाज बनीं ये 7 बेहतरीन भारतीय फिल्में)