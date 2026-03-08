फीमेल डायरेक्टर्स की 10 हिंदी फिल्में, जो महिलाओं की दुनिया को करीब से दिखाती हैं
International Women’s Day: भारतीय सिनेमा में महिलाएं हमेशा से कहानियों के केंद्र में रही हैं, लेकिन जब महिलाएं खुद कैमरे के पीछे आती हैं तो कहानियों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। आइए जानते हैं ऐसी 10 हिंदी फिल्मों के बारे में, जिन्हें महिलाओं ने निर्देशित किया और जिनकी कहानी भी महिलाओं के अनुभवों के…
भारतीय सिनेमा में महिलाएं हमेशा से कहानी के केंद्र में रही हैं, लेकिन जब महिलाएं खुद कैमरे के पीछे आती हैं तो उनकी कहानियों का स्वर अलग होता है। ये कहानियां केवल पात्रों के बारे में नहीं होतीं, बल्कि उनके अनुभव, संघर्ष, इच्छाओं और पहचान को ईमानदारी से सामने लाती हैं। (Still From Film)
कल्पना लाजमी की रुदाली से लेकर किरण राव की लापता लेडीज तक, इन फिल्मों में महिलाओं की दुनिया, उनके दर्द, उनके साहस और उनके भीतर चल रहे संघर्ष को संवेदनशीलता के साथ दिखाया गया है। दीप मेहता, अपर्णा सेन, गौरी शिंदे, मेघना गुलजार और जस्मीत के. रीन जैसी निर्देशकों ने ऐसी कहानियां कही हैं जो महिलाओं के जीवन के वास्तविक अनुभवों से जुड़ी हैं। (Still From Film)
ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि प्रतिनिधित्व केवल पर्दे पर दिखाई देने से नहीं आता, बल्कि इस बात से भी आता है कि कहानी कौन सुना रहा है। (Still From Film)
रुदाली (1993) कल्पना लाजमी की फिल्म रुदाली दर्द और शोक को सामाजिक टिप्पणी में बदल देती है। फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने शनिचरी का किरदार निभाया है, जो अपनी जिंदगी के दुखों पर रो नहीं पाती, लेकिन दूसरों के लिए पैसे लेकर रोने का काम करती है। राजस्थान की सामंती पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म जाति व्यवस्था और महिलाओं की भावनाओं के दमन को सामने लाती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे पितृसत्ता किस तरह महिलाओं के दर्द को भी एक वस्तु बना देती है। (Still From Film)
फायर (1996) दीप मेहता की फायर भारतीय सिनेमा में महिला इच्छा और प्रेम पर खुलकर बात करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म में शबाना आजमी और नंदिता दास ऐसी दो महिलाओं का किरदार निभाती हैं जो असफल विवाहों में घुट रही हैं और एक-दूसरे में सुकून पाती हैं। यह फिल्म घरेलू दायरे को ही विद्रोह की जगह बना देती है और यह बताती है कि प्रेम को नैतिकता के कठोर खांचों में नहीं बांधा जा सकता। (Still From Film)
दुश्मन (1998) तनूजा चंद्रा की दुश्मन एक अलग तरह की रिवेंज थ्रिलर है। फिल्म में काजोल जुड़वां बहनों का किरदार निभाती हैं, जिनमें से एक की हत्या हो जाती है। बची हुई बहन का सफर बदले से ज्यादा साहस और न्याय की तलाश का है। यह कहानी दिखाती है कि दर्द और शोक किस तरह ताकत में बदल सकते हैं। (Still From Film)
15 पार्क एवेन्यू (2005) अपर्णा सेन की 15 पार्क एवेन्यू मानसिक स्वास्थ्य और वास्तविकता की जटिलता को गहराई से दिखाती है। फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही महिला का किरदार निभाती हैं, जबकि शबाना आजमी उनकी बहन के रूप में नजर आती हैं। यह फिल्म दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सामान्य जीवन और वास्तविकता की परिभाषा आखिर क्या है। (Still From Film)
इंग्लिश विंग्लिश (2012) गौरी शिंदे की इंग्लिश विंग्लिश रोजमर्रा के जीवन में महिलाओं को मिलने वाली छोटी-छोटी उपेक्षाओं को सामने लाती है। श्रीदेवी का किरदार शशि अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी के कारण परिवार में कम आंका जाता है। लेकिन एक भाषा सीखने की यात्रा के दौरान वह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हासिल करती है। यह फिल्म दिखाती है कि सशक्तिकरण हमेशा बड़े विद्रोह से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से आता है। (Still From Film)
पार्च्ड (2015) लीना यादव की पार्च्ड ग्रामीण भारत की महिलाओं की जिंदगी को बेहद साहसिक तरीके से दिखाती है। राधिका आप्टे, तनिष्ठा चटर्जी और सुरवीन चावला की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म बाल विवाह, घरेलू हिंसा और सामाजिक बंदिशों से जूझ रही महिलाओं की कहानी है। फिल्म यह भी दिखाती है कि दोस्ती और आपसी समर्थन किस तरह विद्रोह की ताकत बन सकते हैं। (Still From Film)
डियर जिंदगी (2016) गौरी शिंदे की डियर जिंदगी मानसिक स्वास्थ्य और आत्मस्वीकृति की कहानी है। आलिया भट्ट का किरदार कायरा अपने रिश्तों, अकेलेपन और डर से जूझते हुए थेरेपी के जरिए खुद को समझने की कोशिश करता है। फिल्म यह संदेश देती है कि कमजोरी को स्वीकार करना भी एक तरह की ताकत है। (Still From Film)
राजी (2018) मेघना गुलजार की राजी देशभक्ति को भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ पेश करती है। असली घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म में आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया है, जो जासूस बनकर पाकिस्तान भेजी जाती है। फिल्म दिखाती है कि देश के लिए किए गए कर्तव्य के पीछे कितनी व्यक्तिगत कुर्बानियां छिपी होती हैं। (Still From Film)
डार्लिंग्स (2022) जस्मीत के. रीन की डार्लिंग्स घरेलू हिंसा जैसे गंभीर विषय को डार्क ह्यूमर के साथ पेश करती है। फिल्म में आलिया भट्ट का किरदार अपने अत्याचारी पति के खिलाफ खड़ा होता है। कहानी यह दिखाती है कि डर और प्यार के बीच कैसे रिश्ते बदलते रहते हैं और कब एक महिला अपने लिए खड़े होने का फैसला करती है। (Still From Film)