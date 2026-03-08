4 /13

रुदाली (1993)

कल्पना लाजमी की फिल्म रुदाली दर्द और शोक को सामाजिक टिप्पणी में बदल देती है। फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने शनिचरी का किरदार निभाया है, जो अपनी जिंदगी के दुखों पर रो नहीं पाती, लेकिन दूसरों के लिए पैसे लेकर रोने का काम करती है। राजस्थान की सामंती पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म जाति व्यवस्था और महिलाओं की भावनाओं के दमन को सामने लाती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे पितृसत्ता किस तरह महिलाओं के दर्द को भी एक वस्तु बना देती है। (Still From Film)