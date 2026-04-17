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अगर आप स्ट्रेस से दूर होकर खुलकर हंसना चाहते हैं, तो कॉमेडी फिल्मों से बेहतर कोई विकल्प नहीं। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप बार-बार देखें, फिर भी मजा कम नहीं होता। यहां हम आपको ऐसी 10 शानदार फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगी। इन सभी फिल्मों में कॉमेडी का अलग-अलग फ्लेवर देखने को मिलेगा, कहीं बडी कॉमेडी है, कहीं डार्क ह्यूमर तो कहीं सिचुएशनल कॉमेडी। (Stills From Films)