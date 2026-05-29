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अगर आप ऐसी फिल्में ढूंढ रहे हैं जिनमें एक भी ‘बोरिंग मोमेंट’ न हो और जो शुरू से लेकर अंत तक आपको स्क्रीन से हटने न दें, तो यह लिस्ट आपके लिए है। यहां हम ऐसी दमदार भारतीय फिल्मों की बात कर रहे हैं जो अपने फास्ट स्क्रीनप्ले, टाइट स्टोरीलाइन और लगातार बढ़ते सस्पेंस और एक्शन के लिए जानी जाती हैं। (Still From Film)