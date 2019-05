Updated on May 14, 2019 11:17 am

1 / 6 Elections 2019: राजधानी दिल्ली में लोकसभा की सात सीटों के लिए 12 मई को हुई वोटिंग में इस बार करीब 61 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक यह आंकड़ा 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में पांच फीसदी कम है, जो कि बेहद निराशाजनक है। अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए जिस प्रकार से अभियान चलाया गया था उसे देखते हुए मतदाताओं की संख्या चुनाव आयोग की उम्मीद से काफी कम है। मतदान के बाद इस साल चुनावी मैदान में खड़े दिग्गज उम्मीदवार अपने-अपने काम में व्यस्त दिखे। पाचवें चरण की वोटिंग के बाद जहां दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपने घर की बागवानी करतीं दिखीं तो वहीं आप उम्मीदवार घर में कपड़े धोतीं नजर आईं। जबकि वोटिंग के एक दिन बाद प्रियंका महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष की तरह अब प्रियंका गांधी भी मंदिरों में जाकर जीत की दुआ मांग रही हैं। देखिए तस्वीरें। (All Pics- Express/Twitter)

2 / 6 कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करके भगवान शिव से 23 मई को आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत की दुआ मांगी।

3 / 6 महाकालेश्वर के मंदिर में प्रियंका गांधी ने भगवान शिव का दूध से अभिषेक किया।

4 / 6 इसके बाद उन्होंने मंदिर के चारों ओर भ्रमण कर आरती की।

5 / 6 शीला दीक्षित अपने घर की बागवानी करतीं नजर आईं।