उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में लंबे समय तक महिलाओं की भागीदारी सीमित मानी जाती रही है। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 47 महिलाएं चुनाव जीतकर सदन पहुंचीं, जो राज्य की राजनीतिक संरचना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत है। बात सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ही नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरियों, पुलिस सेवा, उद्योग, स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं।

पिछले 9 वर्षों में प्रदेश की योगी सरकार ने लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतियां भी लागू की गई हैं। सरकारी योजनाओं से लेकर रोजगार मेलों, महिला सुरक्षा ढांचे और आर्थिक अवसरों तक, इन पहलों का उद्देश्य यही रहा है कि प्रदेश की आधी आबादी को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं की संख्या लंबे समय तक बहुत सीमित रही है। लेकिन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव ने इस स्थिति में बदलाव का संकेत दिया। इन चुनावों में 47 महिलाएं विधायक बनकर सदन में पहुंचीं, जो राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि राजनीति में महिलाओं की स्वीकार्यता और सक्रियता दोनों बढ़ रहीं हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का यह विस्तार सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है। पंचायत और स्थानीय निकायों में पहले से लागू महिला आरक्षण के कारण भी बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ रही हैं। इससे प्रशासनिक निर्णयों में महिलाओं के दृष्टिकोण को भी जगह मिल रही है।

सरकारी नौकरियों में बढ़ती भागीदारी

पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। योगी सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाते हुए महिलाओं के लिए अवसरों को व्यापक बनाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और पुलिस जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं की नियुक्ति इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहें, बल्कि निजी क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति मजबूत करें। मिशन शक्ति समेत कौशल विकास के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति को आत्मनिर्भरता के साथ स्वावलंबन से जोड़ा जा रहा है।

पुलिस प्रणाली में महिलाओं की नियुक्ति को प्राथमिकता

कानून व्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण पहल रहा है। प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं पुलिस सेवा में शामिल हो सकीं। यह कदम सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सुरक्षा से भी सीधे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में महिला बीट पुलिसिंग की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे महिलाओं से जुड़े मामलों को अधिक संवेदनशीलता के साथ संभाला जा रहा है।

उद्योग और कार्यस्थलों में महिलाओं की भूमिका

प्रदेश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग और कार्यस्थलों में भी नए प्रयास किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में जोखिम वाले कामों (Hazardous Industries) में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में नीतिगत बदलाव किए गए हैं। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। वहीं, कामकाजी महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई शहरों में वर्किंग वूमन हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूसरे शहरों से आकर काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिल सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला शक्ति का बढ़ता प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। बीसी सखी और ड्रोन सखी जैसे प्रयास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। बीसी सखी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा गया है, जिससे वे गांवों में वित्तीय लेनदेन की सुविधा उपलब्ध करा रहीं हैं। ड्रोन सखी योजना के तहत महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए कृषि क्षेत्र में उनकी भूमिका बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। प्रदेश में कॉपरेटिव्स और ग्रामोद्योग से महिला समूहों को जोड़कर खेती, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया लगातार सकारात्मक परिणाम दे रही है।

जन्म से लेकर स्वास्थ्य-शिक्षा तक सरकारी सहयोग

महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं है। इसके लिए शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में, कन्या सुमंगला योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा के विभिन्न चरणों तक आर्थिक सहायता दी जाती है। इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े खर्च परिवारों के लिए बोझ न बनें। इससे बालिका शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला है। कुल मिलाकर, योगी सरकार अभिभावक की तरह हर कदम पर बालिकाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन को सुनिश्चित कर रही है

बढ़ती अर्थव्यवस्था में आधी आबादी की भूमिका

उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल है। लेकिन, किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत तब सामने आती है जब उसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो। कार्यक्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। चाहे वह राजनीति, प्रशासन, पुलिस सेवा, उद्योग या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ना विकास की प्रक्रिया को अधिक संतुलित और समावेशी बनाता है। प्रदेश में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिशें इसी व्यापक बदलाव का हिस्सा मानी जा सकती हैं।

उत्तर प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक संरचना में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लेकर रोजगार और स्वरोजगार तक, कई स्तरों पर निरंतर हो रहे प्रयास यह संकेत देते हैं कि आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

(लेखिका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं। यह उनके निजी विचार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)