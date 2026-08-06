अगर भारत को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं। आज विकास का सबसे बड़ा आधार डिजिटल तकनीक बन चुकी है। शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं का लाभ, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक सहभागिता लगभग हर क्षेत्र डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे समय में यदि महिलाओं का बड़ा वर्ग डिजिटल दुनिया से दूर रह जाता है, तो यह केवल लैंगिक असमानता का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास में गंभीर बाधा भी है।

आज भारत डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने का दावा करता है। यूपीआई, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों ने नई संभावनाएं खोली हैं। इसके बावजूद डिजिटल सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच पुरुषों की तुलना में कम है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों, आदिवासी इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाएं आज भी डिजिटल संसाधनों से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ सकी हैं। यह स्थिति बताती है कि तकनीकी विकास तभी सार्थक होगा, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं तक पहुंचे।

डिजिटल समावेशन का अर्थ केवल मोबाइल या इंटरनेट उपलब्ध करा देना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है महिलाओं को डिजिटल उपकरणों का सुरक्षित, आत्मविश्वासपूर्ण और प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाना। जब कोई महिला ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करती है, डिजिटल बैंकिंग करती है, सरकारी योजनाओं के लिए स्वयं आवेदन करती है, अपने उत्पादों का ऑनलाइन विपणन करती है या टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करती है, तभी वास्तविक डिजिटल समावेशन संभव होता है।

दरअसल, देश के बहुत सारे परिवारों में मोबाइल फोन पुरुषों की प्राथमिकता होता है और महिलाओं को उसका सीमित उपयोग ही मिल पाता है। एक और बड़ा कारण डिजिटल साक्षरता का अभाव है। पढ़ी-लिखी महिलाएं भी अनेक बार ऑनलाइन सेवाओं का सुरक्षित उपयोग नहीं कर पातीं। फिर सामाजिक मानसिकता की वजह से महिलाओं के मोबाइल उपयोग को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसके अलावा, साइबर अपराधों का भय है। ऑनलाइन ठगी, फर्जीवाड़ा और साइबर उत्पीड़न के कारण अनेक महिलाएं डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाए रखती हैं।

यहीं आजीवन शिक्षा की अवधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा केवल विद्यालय या महाविद्यालय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बदलती तकनीकों के साथ निरंतर सीखते रहना ही आजीवन शिक्षा है। अगर प्रत्येक गांव, वार्ड और समुदाय में महिलाओं के लिए नियमित डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम संचालित किए जाएं, तो लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। स्वयं सहायता समूह, पंचायतें, महिला मंडल, पुस्तकालय, जन शिक्षण संस्थान, सामुदायिक शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल इंडिया, कॉमन सर्विस सेंटर, स्वयं पोर्टल और विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से महत्त्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिनसे लाखों महिलाओं को लाभ मिला है, लेकिन ये प्रयास अभी पर्याप्त नहीं हैं। आज आवश्यकता ऐसी रणनीति की है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला डिजिटल शिक्षा केंद्र स्थापित हों।

स्कूल और कॉलेजों के साथ-साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों को भी डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए। स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जाए। साइबर सुरक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि महिलाएं आत्मविश्वास के साथ डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकें। स्वयं सहायता समूहों को ई-कॉमर्स और डिजिटल विपणन से जोड़ा जाए। वरिष्ठ महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं।

डिजिटल समावेशन केवल तकनीकी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान है। जब एक महिला डिजिटल रूप से सशक्त होती है, तो उसका पूरा परिवार लाभान्वित होता है। वह बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं तक पहुंच में अधिक सक्षम बनती है। यही कारण है कि महिलाओं का डिजिटल सशक्तीकरण प्रत्यक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और लैंगिक समानता जैसे अनेक सतत् विकास लक्ष्यों को गति देता है।

भारत के विकसित राष्ट्र बनने का सपना तभी साकार होगा, जब देश की प्रत्येक महिला डिजिटल दुनिया की सक्रिय सहभागी बने। आजीवन शिक्षा इस परिवर्तन की सबसे प्रभावी कुंजी है। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जिसमें कोई भी महिला डिजिटल अवसरों से वंचित न रहे।

डिजिटल भारत की वास्तविक सफलता इंटरनेट की गति या तकनीक की उन्नति से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि देश की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला भी डिजिटल संसाधनों का आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर रही है या नहीं। अगर हम महिलाओं के डिजिटल समावेशन को आजीवन शिक्षा के साथ जोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो यह केवल लैंगिक समानता की दिशा में ही नहीं, बल्कि समावेशी, न्यायपूर्ण और सतत् भारत के निर्माण की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा।