आलोचना के क्षेत्र में स्त्रियों की उपस्थिति को प्राय: अतिवादी दृष्टि से अबौद्धिक करार देने का प्रचलन रहा है। कुछ इस तरह कि सदियों से स्त्री की बौद्धिकता पर संदेह को एक सांस्कृतिक परंपरा मानकर उनके विवेक को त्याज्य ठहराने की साजिश होती रही। पूर्वाग्रहों का ही नतीजा है कि स्त्री रचित आलोचना का विवेकपूर्ण विश्लेषण, संतुलित विवेचना, तार्किक और बहुआयामी निरीक्षण न के बराबर हुआ। यह ऊपरी तौर पर पुरुष दृष्टि का उत्पाद लगता है, पर इसकी जड़ें गहरी हैं। स्त्रियां स्वयं ही जाने-अनजाने उसी संशय को आत्मसात करती हैं, जिसे पुरुष प्रचारित करते हैं।

अक्सर देखा गया है कि जब स्त्री किसी कृति की आलोचना करती है, तो उसकी रचनात्मक आलोचना पर कुछ स्त्रियां भी आहत होती हैं। जबकि बौद्धिक भद्रलोक परिसर के सत्ताधारी पुरुष आलोचक सूक्ष्मताओं को टालकर वृत्त के मुताबिक चलती कलम को शह देते हैं।

आलोचना करती स्त्री की दृष्टि को साधारण आलोचनात्मक क्रिया की अपेक्षा समाजशास्त्रीय और दार्शनिकता की दृष्टि से देखने की जरूरत है। मृत्यु के बाद दंड या सराहना का क्या औचित्य? सामाजिक व्यवस्था के भीतर-बाहर की घटना से उपजी सघन असहजता ही धीरे-धीरे आत्म-निषेध का रूप धारण कर लेती है।

संकीर्ण परिधि से निकलकर मनुष्यता, विवेक और वैश्विक वैचारिक चुभन तात्कालिक ही नहीं, ऐतिहासिक है। आलोचना क्या है? ऐसा लगता है कि यह प्रश्न अब अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। हालांकि यह पूछना अधिक मानीखेज है कि आलोचना क्यों है, किसके लिए है और किसकी ओर से संचालित है?

ये प्रश्न साहित्यिक विधा की परिभाषा न होकर उस वैचारिक सत्ता की पड़ताल हैं, जो आलोचना के नाम पर स्थापित होती रही है। यहीं से आलोचना का असली संकट शुरू होता है, जिसे दृष्टि का संकट कहते हैं। आलोचना रचना मर्म को उधेड़ने का उपक्रम है। मगर यह अपने ही पूर्वाग्रहों की कैद में क्यों फंस जाती है? खासतौर पर, जब किसी स्त्री की रचना की बात आती है, तो अक्सर आलोचक की दृष्टि उसके वैचारिक आयाम के बजाय उसके स्त्री होने पर क्यों ठहरती है?

यह आलोचनात्मक ‘विकल्प’ है या फिर गहरे सांस्कृतिक आग्रह का परिणाम? समस्या यह है कि उसे किस तरह पढ़ा जा रहा है। ‘अन्याय जिधर है, है, उधर शक्ति’। निराला की पंक्ति को उद्धृत करने का मंतव्य है कि यौनिकता ‘सनसनी’ और ‘विकल्प’ बना दिया जाए, तो आकर्षण और उपभोग दृष्टि ही कहलाएगी।

ऐसे में आलोचना अपनी बौद्धिक जिम्मेदारी से विमुख हो जाती है। इसके बरक्स खड़ा मौन मूल रूप से अस्मिता और प्रतिरोध है, जिसे आलोचना के दायरे से बाहर ‘छूट’ जाने के खाते में रखा जाता है। बाजार और पितृसत्ता का गठजोड़ आलोचना की दिशा की सघनता को प्रभावित करता है। बाजार को आकर्षण चाहिए और पितृसत्ता को नियंत्रण। जब ये दोनों मिलते हैं, तो आलोचना औजार में बदल जाती है।

यह रचना को नहीं, बल्कि उपभोग की संभावनाओं को केंद्र में रखती है। स्त्री-लेखन इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित होती रही, क्योंकि उसे बार-बार देह के स्तर पर सीमित करने की कोशिश में सुंदरी-मुंदरी की अवधारणा ने जन्म लिया। काया का सौंदर्य, रचना सौंदर्य का मानक बना दिया जाता है। ऐसे में रचना में उपस्थित किरदार का संघर्ष, सह-अस्तित्व, चेतना और चरित्र परिष्कार की भूमि को धूमिल चश्मे से परखने की प्रवृत्ति प्रबल होती है।

संरचना का संक्रमण स्थल आमतौर पर सूक्ष्म से स्थूल की निष्पत्ति से जुड़ा है। विडंबना यह है कि आलोचना विमर्श को संकुचित करने का उपकरण बनती जा रही है। रचना के बहुस्तरीय अर्थों को खोलने के बजाय, उसे एक पूर्वनिर्धारित ढांचे में फिट करने की जुगत जारी है।

इसके परिणामस्वरूप रचना का जीवंत अनुभव स्थिर और संकुचित व्याख्या में तब्दील हो जाता है। तो क्या आलोचना वास्तव में विमर्श है, या कि परिष्कृत उपभोग-प्रक्रिया? प्रश्न असुविधाजनक होकर भी आवश्यक है, क्योंकि अनुभव, संवाद, चेतना-चिंतन त्रिवेणी के आलोक में प्रश्न से नजर चुराना आलोचना की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाती है।

अगर आलोचना सिर्फ वही देखती है, जो वह पहले से देखना चाहती है, तो वह एक स्वतंत्र बौद्धिक क्रिया से विमुख होकर एक पुनरावृत्ति बन जाती है। एक ऐसा चक्र, जो निरंतर अपने ही केंद्र के चारों ओर घूमता है। उस चकरघिन्नी के मूल बिंदु पर तीक्ष्ण बिंबनुमा प्रश्न उभरता है कि स्त्री को विचार के रूप में न पढ़ कर एक ‘पाठ्य देह’ के रूप में ही पढ़ा जा रहा है!

अगर उत्तर ‘हां’ है, तो आलोचना का पूरा ढांचा पुनर्विचार की मांग करता है। उत्तर ‘नहीं’ है, तो यह सिद्ध करना आलोचना की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने अभ्यास, दृष्टिकोण और ईमानदारी के निमित्त निकष का कैसे निर्माण करे! मूल प्रश्न यह है कि आलोचना क्यों और किसके लिए है? यह चुभन पैदा करने वाली संरचना है कि आलोचना को भी पितृसत्तात्मक सांचे में ढाला गया। हालांकि समय-समय पर स्त्रियों ने व्यापक हस्तक्षेप से इसे तोड़ने की भरसक कोशिश की, इसके बावजूद दंभ टूट कर भी टूटा नहीं, वरन ठस्स खड़ा है। यह मात्र संयोग है या आलोचना में प्रच्छन्न अनकहा आग्रह, जहां स्त्री को विचार से अधिक देह में पढ़ना तय पाया गया!

बाजार और पितृसत्ता की मिलीभगत ने ही स्त्री आलोचना दृष्टि को वृत्त में कैद किया। इसकी वजह से आलोचना वास्तविक विमर्श की जगह एक परिष्कृत उपभोग-प्रक्रिया में सिमटकर सवालों के जंगल में बौद्धिक-अबौद्धिक की घाटियों में गूंज रही है, जिसकी स्थितियों, प्रवृत्तियों, शासन, शोषण और ईर्ष्या की वृहत्तर संभावनाओं को सांस्कृतिक व्यवस्था, सत्ता के रूप में पुनरावृत्ति प्रस्ताव में उलझाया गया।

आधुनिक समाज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह मौजू है कि स्त्री आलोचना के दायरे की ईमानदार पड़ताल हो, वरना ‘बाइनरी’ की बनाई सत्ता काबिज रहेगी। निजाम बदलने का झुनझुना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बजता रहेगा। स्त्री दृष्टि को पुरुष वृत्त के प्रमाणपत्र में आसानी से ‘अझुराया’ जाता रहेगा।