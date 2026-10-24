दुनिया भर में बच्चों के लिए खिलौनों की भरमार है। व्यावसायिक दृष्टि, विचार, तकनीक और प्रबंधन ने बचपन के लिए दिलचस्प और महंगे खिलौने ईजाद किए हैं। बच्चा जब अपने हाथ-पांव चलाना शुरू करता है, तब उसकी सबसे करीबी साथी और प्रिय खिलौना वास्तव में मां ही होती है। उसके बाद घर के दूसरे सदस्यों की भूमिका रहती है। संयुक्त परिवारों में बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के साथ बतियाते, खाते-खेलते कब बड़े हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। ऐसी स्थिति में आमतौर पर खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ती थी।

कालक्रम में जब अभिभावक बढ़ती व्यस्तताओं के कारण बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते होंगे, तो खिलौनों का जन्म हुआ होगा। पहले घर में उपलब्ध पुरानी वस्तुओं या सामग्री से बच्चों के खेलने के लिए खिलौने जैसी चीजें बना दी जाती थीं। बच्चे उनसे खेलते और खुश रहते थे। इस क्रम में जिस बच्चे के सामने खिलौना बनाया जाता था, वह कुछ न कुछ सीखता भी था और बड़ा होकर दूसरों के लिए वैसा ही बनाने की कोशिश करता था। उसकी कल्पना और प्रयास से कुछ नया और बेहतर बनने की संभावना बनी रहती थी। खिलौने सबसे पहले मिट्टी, कपड़े और लकड़ी से बनाए गए होंगे। अब तो ज्यादातर खिलौने प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं। लकड़ी और मिट्टी के खिलौनों का चलन बहुत कम रह गया है।

दरअसल, अब खिलौनों की दुनिया में तकनीक का असर बहुत ज्यादा हो गया है। बाजार में बच्चों की उम्र के महीनों के हिसाब से खिलौने उपलब्ध हैं, जिनमें बैटरी से चलने वाले खिलौनों की संख्या बढ़ती जा रही है। चाबी से चलने वाले खिलौने कम हो रहे हैं। रोबोट और रिमोट से नियंत्रित होने वाले खिलौनों की भरमार होती जा रही है। फिल्मी और कार्टून पात्र अब बच्चों के पसंदीदा खिलौनों में शामिल हो रहे हैं।

निर्माता खिलौनों पर बाकायदा यह अंकित कर रहे हैं कि कोई खिलौना किस उम्र के बच्चों के लिए है। मगर वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता। समझदार अभिभावक बच्चों के लिए उपयुक्त खिलौना खरीद लेते हैं, लेकिन जन्मदिन पर ऐसे खिलौने भी आ जाते हैं, जो उपहार देने वालों के घरों में पहले से आए होते हैं और किसी को देने के लिए संभालकर रख लिए गए होते हैं। इस तरह बचपन में समय से पहले अनुपयुक्त खिलौने प्रवेश कर जाते हैं।

बच्चों की फरमाइश, अभिभावकों, रिश्तेदारों और पारिवारिक मित्रों के कारण खिलौनों की संख्या बढ़ती रहती है। इनमें अनुपयुक्त और अवांछित खिलौने भी शामिल होते हैं। खिलौने बढ़ते जा रहे हैं। बाजार का विस्तार उनकी संख्या और किस्मों को और बढ़ाता रहेगा। साफ दिखता है कि इस मामले में सही और गलत की पहचान करने और उसके आधार पर बच्चों को खिलौनों के साथ जीना सिखाने के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

यह बात अलग है कि कई खिलौनों के डिब्बे खोलने और उनसे एक-दो बार खेलने के बाद बच्चे आमतौर पर उन्हें दोबारा देखते भी नहीं। कई खिलौने डिब्बे में बंद ही रह जाते हैं। फिर, तोहफों की दुनिया ऐसी है कि कई बार एक ही तरह के खिलौने कई जगहों से घर में आ जाते हैं। बच्चों को कुछ ही खिलौने पसंद आते हैं, जिनके साथ खेलते हुए वे अक्सर नींद में भी खो जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर खिलौने कुछ ही समय बाद घर का उदास सामान बन जाते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ना जरूरी है। बच्चे खिलौनों से सीखते हैं, इसलिए खिलौनों में सिखाने वाला तत्व अधिक होना चाहिए, जिससे बच्चों के भीतर कल्पना और रचनात्मकता मजबूत होती रहे। उन्हें वास्तविक ज्ञान मिलना शुरू हो, जो जिंदगी में काम आए। इससे उनका उचित शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास भी हो सकेगा।

आजकल छोटे-बड़े ब्लॉक वाले जो खिलौने मिलने लगे हैं, वे बच्चों के भीतर सोचने-समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ाते हैं। कुछ खिलौने मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही दिमाग में नए विचार और नए डिजाइन भी लाते हैं। दूसरों के साथ मिलकर खेले जाने वाले खिलौने सामूहिक रूप से काम करना और संवाद करना सिखाते हैं। कल्पनाशील अभिभावक और दादा-दादी बच्चे को छड़ी पर चिपकाए कागज के कुछ फूलों से कई सप्ताह तक बहलाए रख सकते हैं।

यही उसका खिलौना बना रहता है और दूसरे खिलौने अलमारी में सजे झांकते रहते हैं। पसंदीदा टेडी बियर, गुड़िया और ब्लॉक बेहद टिकाऊ और लोकप्रिय खिलौने माने जाते हैं। सांप-सीढ़ी के खेल का आकर्षण अब भी बरकरार है। इसका कोई विकल्प नहीं। खिलौने कम और अच्छे होने चाहिए, जो बचपन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। मगर यह तभी हो सकेगा, जब अभिभावक अपनी सुविधा और व्यस्तता के चलते बच्चों को स्मार्टफोन की आभासी दुनिया में न झोंकें। इसके बड़े खमियाजे सामने आने शुरू हो चुके हैं।

खिलौने बनाने वालों, बेचने वालों और अभिभावकों के पास बच्चों के लिए कम वक्त होने की मजबूरी खिलौनों की मांग बढ़ाए रखेगी। फैलती तकनीक और अब मानवीय दिमाग पर कब्जा कर रही कृत्रिम बुद्धिमत्ता नए खिलौने बनाने के अवसर दे रही है। जिस तरह प्राकृतिक बुद्धि का कोई विकल्प नहीं, उसी तरह बचपन के आंगन में मुफ्त मिलने वाले प्राकृतिक खिलौनों या हर घर-आंगन के मौलिक, सरल और सस्ते खिलौनों का स्थान बना रहेगा। इसीलिए कुम्हार का चाक और असली मिट्टी का पैक अब भी उपलब्ध है।

अनेक सार्वजनिक आयोजनों में मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाने के लिए स्टाल लगाए जा रहे हैं। अब बहुत सारे अभिभावक सोचने लगे हैं कि उनके बच्चों का जुड़ाव प्रकृति के साथ बना रहे और उन्हें इसका फायदा मिले। बाजार और तकनीक का कब्जा जिंदगी पर कम रहे, तो बचपन में प्राकृतिक बुद्धि बेहतर तरीके से विकसित हो सकती है।