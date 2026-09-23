बचपन से ही हम धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों में पढ़ते रहे हैं और गुरुजनों तथा घर के बड़े-बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि हमारा मन एक चंचल पक्षी है। यह कभी भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता। इसके अलावा, यह बात भी पूरी तरह सच है कि हमारे मन पर हमारे परिवार, शिक्षा केंद्रों और समाज के वातावरण का बेहद प्रभाव पड़ता है। पहले हमारी वाचालता बहुत अधिक मुखर नहीं थी, क्योंकि हम आधुनिक सभ्यता से परे, वैज्ञानिक संचार साधनों के सीमित दायरे वाले युग में रहते थे।

हम अपने मन में उठ रहे विचारों को कुछ लोक-लज्जा, कुछ पारिवारिक संस्कारों और कुछ परस्पर विश्वास की कमी के कारण किसी दूसरे के सामने प्रकट करने में हिचकिचाते थे। ऐसे में अक्सर हम अपनी बात अपने दिल में रख लेते थे और बहुत बार घर फूंककर तमाशा भी देखा करते थे। वैसे हमारे पूर्वज अनेक उदाहरणों, लोक कथाओं, गीतों और फंतासी कहानियों के माध्यम से बहुत बार हमें कुछ हटकर करने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन उनकी बातों को सीमित साधनों, अधूरे मार्गदर्शन और जज्बे में कमी होने के कारण कठिन रास्तों पर चलने से हम आमतौर पर दूर ही रहते थे।

ऐसा भी नहीं है कि पहले सभी लोग डरपोक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर, राजा राममोहन राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे अनेक महानुभावों ने अपने-अपने विचारों को दुनिया के समक्ष रखा। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन देश के अनेक निवासी उनके बताए मार्ग पर चलने लगे और इस मशाल की रोशनी को दूर-दूर तक फैलाने, व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान देने आगे आए। आम जनता के बीच से भी ऐसे लोग निकले, जिन्होंने सिद्धांतों और आजादी के मूल्यों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की।

अज्ञानता, अशिक्षा, कुरीतियों आदि को नकारने और निस्वार्थ भाव से देशप्रेम, सेवा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने चंचल मन को इनके द्वारा गंभीरता की ओर अग्रसर किया गया। नतीजतन, हमारे देश से अंग्रेज हटे और हमने अपने देश के लिए आजादी प्राप्त की। देश में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों को हटाने और समाज के क्रम से उन्नत होते विकास में भी वीर स्वतंत्रता सेनानियों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों, चिकित्सकों, विधि विशेषज्ञों आदि सभी वर्गों ने एकजुट होकर कार्य किया।

वह स्थिर दिमाग और अपने भीतर बसे साहस के साथ सामने हो रही घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने का दौर था। मगर वर्तमान समय में हमारे मन की चंचलता बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि बहुत से आधुनिक और तकनीकी साधन हमारे पास जमा हो गए हैं और हम उनका खुलकर उपयोग भी कर रहे हैं। यह तो ठीक है कि वर्तमान पीढ़ी अपने मन के विचारों को छिपा नहीं रही है। इस आधुनिक युग में मन की बातों को छिपाना गलत माना जाता है। कई बार यह लगता है कि अगर कोई सारी बातें छिपाना चाहे, तो शायद छिपा भी नहीं पाए। अगर यह युवा पीढ़ी किसी से अपनी बात कहने में स्वयं को सक्षम नहीं पाती है, तो फिर इसका विपरीत प्रभाव भी उन पर देखने को मिलता है। वे मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं और यदि इस तनाव से बाहर आने में उन्हें किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती है, तो पहले जानलेवा अवसाद के घेरे में जाने और फिर कई बार अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में भी वे देर नहीं लगाते!

आज के अधिकांश युवाओं की यह आदत बन गई है कि इस दुनिया से खुलकर बहस करो, अपने हक के लिए लड़ो। बेशक ये आदर्श जीवन-मूल्य हैं, लेकिन ऐसे में मन को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। वे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब मन अपनी इच्छानुसार उड़ान भरता है, तब बहुत बार सही निर्णय लेने से रोकता भी है। मन का हमारी बुद्धि से स्थायी रूप से बैर हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि के तालमेल से ही विनाश रुक सकता है, इसे भी ध्यान में रखना होगा।

इस आधुनिक संचार युग में हमारा मन अपने आस-पास ही नहीं, देश-विदेश के वातावरण से भी प्रभावित हो रहा है। भले ही पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों और अनेक ईमानदार बुद्धिजीवियों को मुख्यधारा से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी उनकी लेखनी और वाणी पर ध्यान दिया जाए, तो अनेक प्रकार की आधुनिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान में पूरे विश्व पर नजर डाली जाए, तो हम पाते हैं कि चारों ओर युद्ध का माहौल है। इस युद्ध से थोड़ी-सी जमीन मिल सकती है, लेकिन यह वापस फिर किसी युद्ध के माध्यम से छीनी भी जा सकती है। इसी तरह, युद्ध तो हमेशा होता ही रहेगा और विनाश कायम रहेगा।

ऐसे में अगर कूटनीति बनाते समय चंचल मन को गंभीरता प्रदान की जाए, तो युद्ध और विनाश को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। यह भी तय है कि युवा पीढ़ी के साथ ही किसी भी देश के आम निवासी हमेशा युद्ध के खिलाफ ही हैं और मानवहित के लक्ष्यों को पूरा करने में भी यही युद्ध बाधक बनते हैं। बल्कि सच यह है कि युद्ध युवा पीढ़ी को गलत राह की ओर धकेलते हैं और ऐसे में युवा पीढ़ी अपने लक्ष्यों से भटक भी जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी प्रकार के निर्णय को लागू करने से पूर्व उसे मानवीय दृष्टिकोण के तराजू पर तौला जाए और फिर लक्ष्य निर्धारित किए जाएं।