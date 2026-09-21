भारत के लिए एक सींग वाला गैंडा सिर्फ एक खास वन्यजीव नहीं है। यह ब्रह्मपुत्र और तराई के बाढ़ वाले इलाकों और घास के मैदानों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा है।

एक समय में एक सींग वाला गैंडा उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में पाया जाता था। इसका इलाका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के आसपास तक फैला हुआ था। आज भारत में गैंडों की जंगली आबादी मुख्य रूप से असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब गैंडों के आवास क्षेत्र का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है।

हमारी गैंडा संरक्षण रणनीति इस समझ पर आधारित है कि संरक्षण का मतलब सिर्फ गैंडों की मौजूदा आबादी को सुरक्षित रखना नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य उनके पुराने आवास क्षेत्रों में भी उनकी आबादी को बढ़ाना होना चाहिए।

गैंडों की आबादी में निरंतर सुधार को देखते हुए मोदी सरकार ने 2019 में एक सींग वाले गैंडे के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति शुरू की। इसमें मौजूदा आबादी को मजबूत करने, पुराने और उपयुक्त इलाकों में गैंडों को फिर से बसाने, उनकी आनुवंशिक विविधता बनाए रखने, अलग-अलग आवासों को आपस में जोड़ने, वैज्ञानिक तरीके से गैंडों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने पर जोर दिया गया है।

लेकिन भारत में गैंडे की कहानी सबसे बढ़कर उसके दोबारा बढ़ने की कहानी है। गैंडों की संख्या करीब 170 फीसदी बढ़ी है। सितंबर 2024 तक इनकी संख्या करीब 1,500 से बढ़कर 4,000 से अधिक हो गई। आज भारत दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है।

राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के माध्यम से चलाए जा रहे भारतीय गैंडा संरक्षण कार्य योजना के पहले चरण (2026 से 2031 तक) के लिए 77.39 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है।

इस कार्यक्रम में गैंडों की वैज्ञानिक निगरानी, उनकी सुरक्षा, उनके रहने की जगहों को बेहतर बनाना, गैंडों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की योजना, इंसानों और वन्यजीवों के बीच बेहतर तालमेल और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसका एक अहम लक्ष्य बिहार और अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों में भी गैंडों की आबादी बढ़ाना है, जहां उनके रहने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं।

किसी एक वन्यजीव को बचाने का मतलब उसके पूरे प्राकृतिक वातावरण को बचाना भी है।

गैंडा एक बड़ा शाकाहारी जानवर है। उसके लिए नदियों के किनारे के उपजाऊ मैदान, तराई के घास के मैदान और आर्द्रभूमियां बेहद जरूरी हैं। ये इलाके हिरण, जंगली भैंस, हाथी, बाघ, कई तरह के पक्षियों और कई छोटी प्रजातियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, घास के मैदान स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हैं। इन्हें खराब होने, गलत तरीके से वनस्पति परिवर्तन और बाहरी आक्रामक प्रजातियों के फैलाव से बचाने के लिए सक्रिय और वैज्ञानिक प्रबंधन की जरूरत होती है।

गैंडा संरक्षण कार्ययोजना में घास के मैदानों और आर्द्रभूमियों का नक्शा तैयार करने और उनका आकलन करने, आक्रामक प्रजातियों की पहचान करने और अलग-अलग संरक्षित क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है।

घास के मैदानों का भी आकलन

गैंडे पर केंद्रित इस प्रयास के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय पहल भी चल रही है। 2026 से 2031 तक घास के मैदानों के लिए चलने वाले व्यापक आकलन के लिए 20.86 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद और भारतीय वन सर्वेक्षण मिलकर लागू करेंगे।

इस परियोजना के तहत देश में घास के मैदान कितने बड़े क्षेत्र में हैं, उनकी हालत कैसी है, वहां कितनी तरह के जीव-जंतु और पौधे पाए जाते हैं, उन्हें कितना नुकसान हुआ है और वे पर्यावरण को क्या लाभ देते हैं—इन सभी बातों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें घास के मैदानों की कार्बन क्षमता का भी आकलन होगा।

इससे देश का एक राष्ट्रीय घासभूमि एटलस तैयार करने, किन इलाकों में सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है यह तय करने और भविष्य के लिए बेहतर प्रबंधन दिशानिर्देश बनाने में मदद मिलेगी। इस तरह गैंडे के संरक्षण और घास के मैदानों के संरक्षण की दोनों योजनाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

गैंडों के संरक्षण में जलवायु परिवर्तन के असर को भी ध्यान में रखा जा रहा है। काजीरंगा जैसे इलाकों में बाढ़ प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन मौसम की चरम घटनाओं की बढ़ती संख्या और उनकी तीव्रता आने वाले समय में वन्यजीवों के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकती है।

ऐसे में यह जरूरी होगा कि गैंडों के पास ऊंचे इलाकों तक पहुंचने के रास्ते हों। उनके अलग-अलग आवासों के बीच संपर्क बना रहे और उनके आने-जाने के रास्ते सुरक्षित रहें। इसके साथ ही पूरे प्राकृतिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर आवासों का प्रबंधन करना भी जरूरी होगा। राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति में भी जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने को गैंडों के लंबे समय के संरक्षण का हिस्सा बनाया गया है।

जमीन पर काम करने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका

गैंडों की सुरक्षा में तकनीक का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। आधुनिक निगरानी व्यवस्था, उनके स्थान और गतिविधियों पर नजर रखने वाली तकनीक, पशु चिकित्सा जांच, आनुवंशिक तकनीक और बेहतर फैसले लेने में मदद करने वाली प्रणालियां वन्यजीव संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को और मजबूत कर सकती हैं। लेकिन तकनीक के बावजूद मैदान में काम करने वाले लोगों की भूमिका सबसे अहम बनी रहती है।

वन रक्षक, निगरानीकर्मी, हाथियों के महावत, पशु चिकित्सक और मैदानी अधिकारी हर दिन जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। यही लोग संरक्षण व्यवस्था की असली ताकत हैं। इसलिए विश्व गैंडा दिवस इन लोगों के काम और समर्पण को याद करने का भी मौका है।

गैंडों के आवास के आसपास रहने वाले समुदाय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रजाति का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि संरक्षण को केवल सरकार का काम न मानकर साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए।

भारत के अनुभव ने यह भी दिखाया है कि राज्यों और देशों की सीमाओं से आगे सहयोग कितना जरूरी है। फरवरी 2019 में नई दिल्ली में गैंडे की आबादी वाले अन्य एशियाई देशों की बैठक हुई थी, जिसमें भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल शामिल हुए थे। इन देशों ने मिलकर एशियाई गैंडों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सहयोग मजबूत करने वाली नई दिल्ली घोषणा को अपनाया।

इस विश्व गैंडा दिवस पर हम अब तक की यात्रा पर संतोष जता सकते हैं कि एक ऐसी प्रजाति जो कभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थी, आज लगातार बढ़ रही है।

एक सींग वाला गैंडा हमें याद दिलाता है कि अगर समाज दृढ़ संकल्प के साथ कदम उठाए तो किसी प्रजाति की गिरती संख्या को फिर से बढ़ाया जा सकता है। गैंडों की रक्षा करके हम उन नदियों, घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों, जंगलों और समुदायों की भी रक्षा कर रहे हैं, जो मिलकर भारत के इन इलाकों को देश के सबसे समृद्ध प्राकृतिक खजानों में शामिल करते हैं।

गैंडे की वापसी देश की उपलब्धि है। इसका भविष्य देश की जिम्मेदारी है।

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केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में राज्य सभा में बताया कि ओडिशा की लगभग 564 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा का लगभग 28% हिस्सा कटाव की चपेट में है। ओडिशा से राज्य सभा सांसद सस्मित पात्रा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने ‘नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च’ (NCCR) के अध्ययन के हवाले से यह जानकारी दी। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।