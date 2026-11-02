एक बच्चा अपने पिता को खो देता है। कुछ साल बाद उसके दादा की भी मृत्यु हो जाती है और सारी संपत्ति चाचाओं को मिल जाती है। यह कोई कहानी नहीं है और ना ही इसमें अदालत से कोई गलती हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के तहत लागू सुन्नी विरासत कानून में यही व्यवस्था है।

इसी महीने केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील सिराज कारोली ने विधि आयोग से इस कानून में बदलाव की सिफारिश करने की मांग की है। उन्होंने कानून में ‘अनिवार्य वसीयत’ (वसीयत वाजिबा) का प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के बेटे या बेटी की मृत्यु उससे पहले हो जाती है, तो उनके बच्चों को दादा-दादी की संपत्ति में अपने माता-पिता के हिस्से के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि, यह हिस्सा कुल संपत्ति के एक-तिहाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

यह मांग सिद्धांत के तौर पर उचित है। लेकिन भारत में इसे किस तरह लागू किया जाएगा, यह बहुत अहम होगा। इसके लिए दूसरे देशों के करीब 80 साल के अनुभव से सीख ली जा सकती है।

मुस्लिम कानून में सुधार का रास्ता पहले से मौजूद

सुन्नी विरासत कानून में परिवार के करीबी सदस्यों को दूर के रिश्तेदारों पर प्राथमिकता मिलती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के बेटे की मृत्यु उससे पहले हो जाती है, तो उसके बच्चे दादा की संपत्ति में हिस्सा नहीं पाते। इसकी वजह यह है कि मृत बेटे का भाई यानी उन बच्चों का चाचा जीवित है और उसे विरासत में हिस्सा मिलता है। बेटी की मृत्यु पहले हो जाए, तो उसके बच्चों को भी दादा की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता।

इसके उलट शिया, हिंदू और ईसाई कानूनों में अनाथ पोते-पोतियों को अपने माता-पिता की जगह विरासत में हिस्सा मिलता है। इसे प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं।

इस समस्या को दूर करने के लिए इस्लामी कानून को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। सुन्नी कानून में पहले मर चुके बेटे या बेटी के बच्चों को सीधे वारिस नहीं माना जाता। लेकिन हनफी विचारधारा के अनुसार, किसी गैर-वारिस के नाम कुल संपत्ति के एक-तिहाई तक की वसीयत की जा सकती है।

जाहिरी विचारधारा के विद्वान इब्न हज्म का मानना था कि अनाथ पोते-पोतियों के लिए संपत्ति के एक-तिहाई तक की वसीयत करना जरूरी है। उनके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो अदालत उसे ऐसा करने का आदेश दे सकती है। मिस्र ने 1946 में इसी तर्क के आधार पर कानून बनाया था।

शिया मुसलमानों के मामले में स्थिति अलग है। उनके कानून में पोते-पोतियों को पहले से ही अपने माता-पिता का हिस्सा मिलता है। इसलिए अनिवार्य वसीयत का नया प्रावधान उनके मौजूदा अधिकार को ही और स्पष्ट करेगा।

दूसरे देशों से भारत क्या सीख सकता है?

किसी भी देश ने इस समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं किया है। इसलिए भारत को किसी एक देश के कानून की नकल करने के बजाय अलग-अलग देशों की अच्छी व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए और उनकी कमियों से बचना चाहिए।

मिस्र से भारत इस व्यवस्था का बुनियादी ढांचा अपना सकता है। वहां 1946 से कानून के तहत यह माना जाता है कि दादा ने अपने अनाथ पोते-पोतियों के लिए वसीयत की थी। इस वसीयत के तहत उन्हें उतना हिस्सा मिलता है, जितना उनके माता-पिता को दादा की मृत्यु के समय मिलता। हालांकि, यह हिस्सा कुल संपत्ति के एक-तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरे वारिसों में संपत्ति बांटने से पहले अनाथ पोते-पोतियों को उनका हिस्सा दिया जाता है।

ट्यूनीशिया ने यह अधिकार बेटों के साथ-साथ बेटियों के बच्चों को भी दिया है। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कानून बेटों के बच्चों को तो हिस्सा दे, लेकिन बेटियों के बच्चों को इससे बाहर रखे, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 की कसौटी पर सही ठहराना मुश्किल होगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

जॉर्डन और कुवैत से भारत निष्पक्षता का तरीका सीख सकता है। अगर किसी पोते या पोती को पहले ही विरासत में कुछ हिस्सा मिल चुका है या दादा ने अपने जीवनकाल में उसे संपत्ति दे दी है, तो उसे उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए, जितनी कमी बाकी है। यानी किसी को एक ही संपत्ति का दो बार लाभ नहीं मिलना चाहिए।

संयुक्त अरब अमीरात से भारत इस व्यवस्था को लागू करने के व्यावहारिक तरीके सीख सकता है। वहां की तरह वसीयत के पंजीकरण की सुविधा दी जा सकती है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के मूल्य को लेकर विवाद हो, तो विशेषज्ञों की मदद ली जा सकती है।

पाकिस्तान का अनुभव भारत को कुछ गलतियों से बचने की सीख देता है। वहां कानून ने पोते-पोतियों को प्रतिनिधित्व के आधार पर उनके माता-पिता का पूरा हिस्सा देने का प्रावधान किया था। लेकिन 2000 में संघीय शरीयत अदालत ने ‘अल्लाह रखा बनाम पाकिस्तान संघ’ मामले में इस व्यवस्था को रद्द कर दिया और वसीयत के विकल्प को सही माना।

अदालत ने कहा कि अगर मृत व्यक्ति के अपने बच्चे जीवित हैं, तो उसके अनाथ पोते-पोतियों को प्रतिनिधित्व के आधार पर विरासत में हिस्सा देना इस्लाम के आदेशों के खिलाफ है। सुन्नी कानून में ऐसे पोते-पोतियों को विरासत से बाहर रखा गया है।

इन देशों के अनुभव के आधार पर भारत ऐसा कानून बना सकता है, जिसमें बेटों और बेटियों, दोनों के बच्चों को बराबर हिस्सा मिले। यह हिस्सा कुल संपत्ति के एक-तिहाई तक सीमित हो और कानून सुन्नी तथा शिया, दोनों मुसलमानों पर लागू हो।

इस व्यवस्था में मृत माता या पिता को केवल हिस्सा तय करने के लिए जीवित माना जाएगा। संपत्ति के बाकी बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। पहले मृत व्यक्ति का कर्ज चुकाया जाएगा। इसके बाद अनिवार्य वसीयत के तहत अनाथ पोते-पोतियों को हिस्सा मिलेगा। फिर दूसरी वसीयतों को पूरा किया जाएगा और अंत में बची हुई संपत्ति जीवित वारिसों में बांट दी जाएगी।

भारत में कानून कैसे बदला जा सकता है?

सिर्फ धार्मिक और कानूनी तर्क देना काफी नहीं होगा। कानून बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि समुदाय इसे स्वीकार करे।

मिस्र ने 1946 में कानून बनाते समय यह तर्क दिया था कि वह कुरान में पहले से मौजूद एक ऐसे कर्तव्य को फिर से लागू कर रहा है, जिसे अब तक व्यवहार में जगह नहीं मिली थी। भारत को भी इसी आधार पर सुधार की बात रखनी चाहिए।

पाकिस्तान का अनुभव बताता है कि कानून बनाने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श जरूरी है। वहां अनिवार्य वसीयत के विचार का भी रूढ़िवादी वर्ग ने विरोध किया था। इसलिए भारत में इस विषय पर विधेयक को शुरुआत में ही संसद की स्थायी समिति, विधि आयोग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के पास भेजना चाहिए।

मलेशिया का अनुभव भी भारत के लिए उपयोगी है। वहां शुरुआत में अनिवार्य वसीयत का लाभ केवल बेटों के बच्चों को मिलता था। बाद में कानून में बदलाव करके बेटियों के बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इससे पता चलता है कि कानून बनने के बाद उसकी समीक्षा करना और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना कितना जरूरी है। भारत को भी समय-समय पर इस कानून की समीक्षा और जरूरी संशोधन का प्रावधान रखना चाहिए।

संविधान भी इस सुधार का रास्ता खोलता है

संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि किसी बच्चे को विरासत में हिस्सा सिर्फ इसलिए क्यों न मिले, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु दादा से पहले हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘शायरा बानो’ मामले में कहा था कि 1937 के कानून के तहत लागू मुस्लिम पर्सनल लॉ की किसी व्यवस्था को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर रद्द किया जा सकता है। इससे पहले ‘नरसु अप्पा माली’ मामले में अदालत ने कहा था कि पर्सनल लॉ अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आता। अनुच्छेद 13 उन कानूनों को अमान्य ठहराता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन इस पुराने फैसले की कानूनी स्थिति अब कमजोर पड़ चुकी है।

अनुच्छेद 15 के तहत भी इस मामले में सवाल उठता है। शिया मुसलमानों, हिंदुओं और ईसाइयों के अनाथ पोते-पोतियों को अपने माता-पिता की जगह विरासत में हिस्सा मिलता है, जबकि सुन्नी मुसलमानों के बच्चों को यह अधिकार नहीं है। बेटियों के बच्चों की स्थिति तो और भी खराब है। एक ही संविधान के तहत रहने वाले अलग-अलग समुदायों के बच्चों के बीच इस तरह का अंतर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि इस अधिकार में सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए जरूरी सुविधाएं भी शामिल हैं। ‘फ्रांसिस कोराली मुलिन’ और ‘पुट्टस्वामी’ जैसे फैसलों में अदालत ने इस अधिकार का दायरा समझाया है।

ऐसे में अगर किसी बच्चे को सिर्फ इस वजह से परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता कि उसके पिता की मृत्यु दादा से पहले हो गई थी, तो यह उसके सम्मानजनक जीवन के अधिकार से जुड़ा सवाल भी है।

वहीं, अनुच्छेद 25(2)(बी) सरकार को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। इसलिए सरकार धार्मिक कानूनों में भी सामाजिक सुधार के लिए बदलाव कर सकती है। खास बात यह है कि अनिवार्य वसीयत का प्रस्ताव इस्लामी कानून के भीतर मौजूद एक मान्य धार्मिक तर्क पर आधारित है। इससे इसे अदालत में सही ठहराना और मुस्लिम समुदाय के भीतर स्वीकार कराना आसान हो सकता है।

अनिवार्य वसीयत से क्या बदलेगा?

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अनाथ पोते-पोतियों को दादा की संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का अधिकार मिलेगा। जिस बच्चे ने पहले ही अपने माता या पिता को खो दिया है, उसे परिवार की संपत्ति से भी वंचित नहीं होना पड़ेगा।

इस हिस्से को दादा-दादी की दूसरी स्वैच्छिक वसीयतों से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए बाद में लिखी गई कोई वसीयत अनाथ पोते-पोतियों के इस अधिकार को खत्म नहीं कर सकेगी।

वसीयत का हिस्सा कुल संपत्ति के एक-तिहाई तक सीमित रहेगा। इससे दूसरे वारिसों के हिस्से पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की आशंका भी कम होगी।

यह व्यवस्था बेटों और बेटियों, दोनों के बच्चों को बराबर अधिकार देगी। साथ ही यह सुन्नी और शिया मुसलमानों पर समान रूप से लागू होगी। इसके पीछे इस्लामी कानून का एक मान्य सिद्धांत है। मिस्र और कई दूसरे मुस्लिम बहुल देशों में इसे लागू करने का अनुभव भी मौजूद है।

वकील सिराज कारोली ने सही कहा है कि सरकार किसी आदेश या अधिसूचना से यह बदलाव नहीं कर सकती। इसके लिए संसद को 1937 के कानून में संशोधन करना होगा। हालांकि, इससे पहले मुस्लिम समुदाय के भीतर इस पर सहमति बनाना भी जरूरी है।

निष्कर्ष

मिस्र का अनुभव बताता है कि ऐसा कानून बनाया जा सकता है। जॉर्डन और कुवैत से इसे निष्पक्ष बनाने का तरीका सीखा जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात इसे लागू करने के व्यावहारिक तरीके बताता है, जबकि पाकिस्तान का अनुभव उन गलतियों से बचने की सीख देता है, जो कानून बनाते समय हो सकती हैं।

इन अनुभवों के आधार पर भारत ऐसा कानून बना सकता है, जो सभी अनाथ पोते-पोतियों को बराबर अधिकार दे। इसमें उनका हिस्सा कुल संपत्ति के एक-तिहाई तक सीमित रहे और यह सुन्नी तथा शिया, दोनों मुसलमानों पर लागू हो।

संविधान भी ऐसे कानून का रास्ता खोलता है। वकील सिराज कारोली ने इसी महीने विधि आयोग के सामने यह मांग रखी है। अब संसद को इस पर विचार करना है।

विरासत का कानून यह तो तय करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे मिलेगी, लेकिन यह नहीं देखता कि परिवार में कौन पीछे छूट गया। अनिवार्य वसीयत की व्यवस्था इस कमी को दूर कर सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि माता या पिता को खोने वाले बच्चे को परिवार की संपत्ति में अपना हक भी न गंवाना पड़े।

सदफ परवेज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विधि संकाय में लेक्चरर हैं। उन्हें पर्सनल लॉ और तुलनात्मक संवैधानिक कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है।

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