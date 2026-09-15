किसी भी क्षेत्र में खान-पान केवल पसंद का सवाल नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, भूगोल, सामाजिक जीवन और परंपरा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए जब किसी धार्मिक गुरु, प्रतिष्ठान या शासन की ओर से किसी क्षेत्र के लोगों को नसीहत या निर्देश दिया जाता है कि वे किसी खास पर्व या अवसर पर मांसाहार से दूर रहें, तो बहस केवल खान-पान तक सीमित नहीं रहती।

सवाल उठता है कि क्या किसी समाज की सदियों पुरानी खानपान की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के निर्देश दिए जा सकते हैं? क्या धार्मिक आस्था के नाम पर किसी क्षेत्र की अपनी परंपरा को दूसरी धार्मिक जीवन-पद्धति के अनुरूप ढालने की कोशिश उचित है? इस सवाल की गूंज इन दिनों पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर से पहले सुनाई दे रही है। यहां दुर्गा पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का सबसे बड़ा उत्सव भी है।

हाल में एक धार्मिक गुरु ने पश्चिम बंगाल में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान देवी की प्रतिमा के आसपास मांसाहारी भोजन नहीं बेचने का आग्रह किया है। इसके बाद राज्य में तीखी बहस छिड़ गई है। एक हिंदू संगठन की ओर से भी इससे पहले दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास मांसाहारी भोजन को लेकर नसीहत दी गई थी। हालांकि बाद में संगठन ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य लोगों के व्यक्तिगत खान-पान पर प्रतिबंध लगाना नहीं था।

इस बहस को समझने के लिए वर्तमान राजनीति से पीछे जाना होगा। किसी भी क्षेत्र के पारंपरिक भोजन का संबंध उसकी भौगोलिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा होता है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तालाब और जलाशय इस क्षेत्र में मछली की उपलब्धता का बड़ा स्रोत रहे हैं। वहां मछली केवल रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि विवाह, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक अवसरों पर भी उसका प्रतीकात्मक महत्त्व है। इसलिए ‘माछ-भात’ को बंगाली पहचान से जोड़ना केवल आधुनिक मुहावरा नहीं है।

पश्चिम बंगाल में खान-पान की संस्कृति केवल मछली खाने तक सीमित नहीं है। वहां भोजन को लेकर बहुत विविधता रही है। राज्य में वैष्णव परंपरा की सात्त्विक और शाकाहारी भोजन की भी मजबूत धारा रही है। दूसरी तरफ शाक्त और तांत्रिक परंपराओं में भी मछली एवं मांस का विशेष महत्त्व रहा है। इस कारण बंगाल के धार्मिक जीवन को केवल शाकाहार या मांसाहार के एक खांचे में रखना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा।

दुर्गा पूजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां देवी को फल, मिठाई और शाकाहारी भोग अर्पित किया जाता है, तो दूसरी तरफ शाक्त परंपरा के ऐसे केंद्र भी रहे हैं, जहां पशुबलि और मांसाहारी भोग का धार्मिक संदर्भ मिलता है। यानी राज्य में देवी की उपासना का एक ही खाद्य-संहिता वाला मॉडल नहीं रहा है।

किसी मंदिर या धार्मिक अनुष्ठान में विशेष भोजन की परंपरा का होना यह साबित नहीं करता कि हर भक्त के लिए वही भोजन अनिवार्य है। बंगाल की धार्मिक परंपरा की खूबसूरती इसी सह-अस्तित्व में है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस जटिलता को समझने का महत्त्वपूर्ण संदर्भ देता है।

उनके जीवन में भोजन को लेकर कठोर साधना और व्यक्तिगत अनुशासन के उदाहरण मिलते हैं। दक्षिणेश्वर में उनके शुरुआती दिनों के विवरण बताते हैं कि भोजन के मामले में वे बेहद सावधान थे और कई बार स्वयं भोजन पकाते थे। मगर रामकृष्ण परमहंस को पश्चिम बंगाल की पूरी खानपान संस्कृति के विरुद्ध खड़ा कर देना भी ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा।

उनके संवादों में भोजन को आध्यात्मिकता का अकेला पैमाना नहीं माना गया। उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मूल केंद्र मन, साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण था। रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के संबंधों में भी भोजन को लेकर एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग मिलता है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में भोजन की बाहरी शुद्धता से अधिक मन की अवस्था को महत्त्व दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि किसी व्यक्ति का मन ईश्वर में स्थिर है, तो तथाकथित निषिद्ध भोजन भी उसकी आध्यात्मिकता को नष्ट नहीं करता।

स्वामी विवेकानंद के विचार इस बहस को और अधिक स्पष्ट करते हैं। उन्होंने भोजन को लेकर एक संवाद में कहा था कि शरीर और समाज की परिस्थितियों को देखते हुए मांसाहार अपने आप में आध्यात्मिक पतन का प्रमाण नहीं है। उन्होंने उस समय भारत में शक्ति, स्वास्थ्य और सक्रियता की आवश्यकता पर जोर दिया था।

इसी संवाद में उन्होंने यह भी कहा कि जब मनुष्य में उच्चतम सात्त्विक अवस्था विकसित होती है, तब मांसाहार की इच्छा स्वाभाविक रूप से समाप्त हो सकती है। यानी विवेकानंद का तर्क दो स्तरों पर था- आहार व्यक्ति की आवश्यकता और अवस्था से जुड़ा विषय है और आध्यात्मिक उन्नति को केवल थाली देखकर तय नहीं किया जा सकता।

उन्होंने अपने लेखन में बंगाल के भोजन का उल्लेख करते हुए चावल, दाल, सब्जियों के साथ मछली और मांस के इस्तेमाल को भी दर्ज किया। उनके मुताबिक, अलग-अलग भारतीय क्षेत्रों की भोजन परंपराएं वहां की स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध खाद्य पदार्थों से बनी हैं।

यह तथ्य मौजूदा सवाल को समझने में महत्त्वपूर्ण है। यदि भारत की धार्मिक परंपराओं में भोजन को लेकर इतनी विविधता स्वयं मौजूद रही है, तो किसी एक क्षेत्र की भोजन संस्कृति को पूरे देश के लिए धार्मिक मानक बना देना कितना उचित है?

किसी साधु-संत या धार्मिक गुरु की ओर से अपने अनुयायियों को संयम, सात्त्विक या किसी विशेष भोजन से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस सलाह का पालन भी कर सकता है। समस्या तब पैदा होती है, जब व्यक्तिगत या संप्रदायगत आचार-व्यवहार को किसी पूरे समाज के लिए सांस्कृतिक निर्देश की तरह पेश किया जाने लगे।

धर्म का काम आस्था को दिशा देना हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज में हर नागरिक के खान-पान को लेकर अंतिम निर्णय उसी का होना चाहिए। जब बात किसी क्षेत्र की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा की हो, तब उसके स्थानीय इतिहास और सामाजिक संवेदनशीलता को समझना भी जरूरी है।

पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा इसलिए भी राजनीतिक रंग ले रहा है, क्योंकि राज्य में धर्म और सांस्कृतिक पहचान पहले से ही चुनावी सियासत के केंद्र में रहे हैं। वर्ष 2026 की दुर्गा पूजा पहली ऐसी बड़ी पूजा है, जब राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे समय में मछली-मांस केवल भोजन का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यह इस बड़े राजनीतिक प्रश्न से जुड़ जाता है कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान कैसी होगी और उसे कौन परिभाषित करेगा।

किसी भी राज्य या क्षेत्र को यह बताने की जरूरत नहीं कि उसका खान-पान कैसा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की अपनी परंपरा इतनी पुरानी, विविध और समृद्ध है कि वह शाकाहार और मांसाहार दोनों को अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अलग-अलग रूपों में जगह देती रही है। ऐसे में किसी समाज के खान-पान को उसकी आस्था की अंतिम परीक्षा बना देना भारतीय परंपरा की विविधता के दायरे को सीमित करने का प्रयास ही कहलाएगा।