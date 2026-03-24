अक्सर हम कोई जरूरी काम करना भूल जाते हैं। मौके पर कोई जरूरी बात कहना भूल जाते हैं। अगर उस भूलने से कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आमतौर पर हम बेफिक्र आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ भूल जाने की वजह से हमें परेशान होना पड़ता है, कोई नुकसान हो जाता है, तब हमें भूलने पर अफसोस होता है। कई बार यह अफसोस अपराध बोध जैसा भी महसूस होने लगता है और हम खुद की लानत-मलामत करते हैं। नौबत आने पर कभी सफाई देकर अपनी गलती को हल्का करने की भी कोशिश करते हैं।

फिर दंड भुगतकर दोबारा ऐसी गलती न करने की सीख गांठ बांध लेते हैं। मगर क्या हर बार भूलना अपराध करने के बराबर ही ग्लानिपूर्ण है? क्या हर बार भूल जाने की सजा मिलनी चाहिए? शायद नहीं! भूलना हमारे जीवन की एक जरूरी क्रिया है। सिर्फ जीवन की ही नहीं, इस प्रकृति की भी। मसलन, जिस वसंत को लेकर सभी आह्लादित होते हैं, उसमें पेड़ अपने पुराने, जीर्ण, पीले पत्तों को गिरा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नई पत्तियां उनका स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद नए पत्तों से सजे पेड़ अपने पुराने बिछड़े पत्तों के शोक में डूबे रहते हैं क्या? सच यह है कि वे उन्हें बिसारकर नए के स्वागत-सत्कार में तल्लीनता से लीन हो चुके होते हैं।

इसी तरह सभ्यताएं अपने ऊपर जबरन थोपे गए युद्ध, विनाश को भूलकर आगे बढ़ती गई हैं। हालांकि युद्ध के दंश से पार पाना एक चुनौती होती है, लेकिन मनुष्यता समय-समय पर अपने साथ हुई ज्यादतियों को बिसार कर एक बेहतर दुनिया बनाने के प्रयास में लगी हुई है। मतलब जिंदगी की एक नई शुरुआत के लिए हमें भूलने पर ही निर्भर होना पड़ता है। कई बार भूल जाना याद रखने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। जितनी जल्दी हम अपने साथ हुए हादसे, डर, अपमान, परेशानी को भूल जाते हैं, उतनी जल्दी एक नई शुरुआत के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम कल्पना करके देख सकते हैं कि अगर मनुष्य अपनी हर पीड़ा को उसी तरह ढोता रहे, जैसे वह आज ही घटित हुई हो, तो उसका जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ने, कुछ करने की तो बात ही छोड़ दी जाए।

हमारा जीवन नदी की धारा की तरह प्रवाहमान है। जीवन के संघर्ष, हादसे, दुख-दर्द उन धाराओं के मार्ग के नुकीले पत्थर हैं। इन्हें पार कर बहते जाना ही नदी का स्वभाव है। इसी स्वभाव के कारण वह अपने वेग में बह पाती है। इसलिए भूल जाना किसी मनुष्य की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति है। बाधाओं को पार करने की शक्ति। अपने प्रवाह को बनाए रखने की शक्ति। और सबसे बड़ी बात यह कि नए सपनों को देखने की शक्ति इंसान को पुराने कटु अनुभवों को भूलकर ही मिलती है।

जब किसी का अतीत उसके मन-मुताबिक न घटा हो, तो उसकी स्मृतियां बोझ सरीखी लगती हैं। वे जब-तब स्मृति में आकर अंतर्मन को लहूलुहान कर देती हैं। इन रिसते घावों पर विस्मृति का मरहम लगा कर हम अतीत के बोझ से मुक्त होते हैं। वर्तमान की घटनाओं को कटु होने से बचा लेते हैं। यानी वर्तमान के सुख को जीते हैं और सुखद स्मृतियों को जीवन के पृष्ठ में दर्ज करते हैं।

भूलने के बारे में मनोवैज्ञानिकों के अलग सिद्धांत रहे हैं। उन्हीं में से एक ट्रेस डिके सिद्धांत कहता है कि भूलना स्मरण शक्ति के अपने आप खत्म होने या बोझिल पड़ने की वजह से होता है। यह सिद्धांत कम अवधि की स्मृति के सीमित समय पर केंद्रित है। इसमें हमारी याददाश्त सिर्फ कुछ पलों के लिए किसी घटना पर केंद्रित होती है। अगर उस घटना को फिर से स्मरण के कोष में दोहराया न जाए, तो वह घटना स्मृति से हमेशा के लिए मिट जाती है। जैसे चलती ट्रेन में बैठकर देखे गए अधिकांश दृश्य हम आगे बढ़ते ही भूल जाते हैं। भूलने की लघु अवधि स्मरण सिद्धांत के अनुसार, जब यह लघु अवधि स्मृति ‘पूर्ण’ होती है, तो नई जानकारी पुरानी जानकारी को विस्थापित कर देती है या ‘बाहर धकेल देती है’ और उसका स्थान घेर लेती है। ऐसे में लघु अवधि स्मरण में विस्थापित स्मृतियां या घटनाएं मिट जाती हैं। भूलने के इंटरफेस सिद्धांत के अनुसार नई स्मृतियां पुरानी स्मृतियों से टकराकर उन्हें कमजोर कर देती हैं। धीरे धीरे वे मिट जाती हैं।

वैज्ञानिक सिद्धांत तो भूलने की व्याख्या करते ही हैं, हमारे अनुभव भी यही कहते हैं कि सहज स्वाभाविक तरीके से कुछ भूलना बीमारी नहीं। उल्टे यह हमारे मस्तिष्क को रोग मुक्त और संतुलित रखने में सहायक है। भूलने पर किए गए अनेक शोध बताते हैं कि भूलना सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मस्तिष्क में चल रही तमाम ऊल-जलूल बातें और त्रुटियों को भूल जाते हैं। एक तरह से भूलना दिमाग को छान कर फिर से ताजा करने की प्रक्रिया है। यह ‘डिलीट करने’ यानी मिटाने के बटन का काम करता है। पुरानी या बेकार की यादों को हटाता है और मस्तिष्क में नई चीजों के लिए जगह बनाता है। तो इस भाग-दौड़ से भरी जिंदगी में अगली बार अगर हम कुछ भूल जाएं तो खुद को कोसने के बजाय माफ कर देना चाहिए।