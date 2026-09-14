एक स्वस्थ, समरस, सहिष्णु तथा उन्नत मानवीय मूल्यों से संपन्न समाज के लिए उसके नागरिकों में करुणा का होना अनिवार्य है। करुणा-विहीन समाज क्लेश रहित हो ही नहीं सकता। जो समाज जितना ही अधिक करुणा प्रधान होगा, वह उतना ही अधिक मानवीय और विकासशील होगा। दरअसल, करुणा एक व्यक्तिगत गुण है। यह मानव मन की आर्द्रता को व्यापकता देता है।

उसके व्यक्तित्व को निष्काम, उदार और उदात्त बनाता है। चूंकि समाज मनुष्यों का समूह होता है, इसलिए उदात्त चरित्र वाले व्यक्तियों का समाज अपने आप ही उदात्त मानवीय मूल्यों से युक्त हो जाता है। उदात्त मानवीय मूल्य का अभिप्राय है- पर-पीड़ा को आत्मसात करना।

विडंबना यह है कि हम जैसे-जैसे प्रगति करते गए, हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का क्षरण होता गया। आज के भौतिकतावादी समय में, जबकि सामाजिक जीवन के सारे संबंध और कार्य-व्यापार अर्थ-केंद्रित हो चुके हैं, मानवीय मूल्यों की बात करना हास्यास्पद लगता है। यह स्वार्थपरता के उत्कर्ष और मानवीय मूल्यों के घोर पतन का समय है।

मानवीय मूल्य मनुष्य की सोच का विस्तार करते हैं, उसे व्यक्ति से समष्टि की ओर ले जाते हैं और उसके अंदर ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की भावना जागृत करते हैं। मगर आज आदमी की सोच सीमित, संकुचित और आत्मकेंद्रित होती जा रही है। वह स्वहित के आगे सोच ही नहीं पाता। मानव चित्त के इस विकार का प्रमुख कारण है, उसके अंदर करुणा की भावना का ह्रास।

करुणा दूसरे के दुख से दुखी होने की भावना है। कोई आवश्यक नहीं कि वह दूसरा हमारा सगा-संबंधी या परिचित ही हो। करुणा की भावना किसी भी प्राणी-मात्र के प्रति हो सकती है। मानव मन से जुड़ी कई ऐसी अन्य भावनाएं- यथा दया, माया, प्रेम, ममता, अहिंसा, सम्मान, सहानुभूति आदि भी हैं, जिन्हें करुणा के समकक्ष समझा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं।

करुणा की भावना उपर्युक्त सभी के मुकाबले अधिक गहरी, प्रभावी और सघन होती है। बाकी सारी भावनाओं का संबंध बुद्धि से होता है, जबकि करुणा का संबंध हृदय से। अन्य सारे भाव याचित हो सकते हैं, लेकिन करुणा सदैव स्वतःस्फूर्त होती है। अन्य भाव पात्र-सापेक्ष होते हैं, जबकि करुणा समस्त प्राणियों के प्रति एकसार। करुणा का प्रभाव असीम है।

करुणा मानव की मूल प्रवृत्ति है, मानव के स्वभाव का अभिन्न अंग है। बाकी भाव उम्र तथा समझ के साथ क्रमशः विकसित होते हैं, लेकिन करुणा जन्मजात होती है। एक अबोध बच्चा करुणा से भरा होता है। वह अपनी मां को दुखी देख कर दुखी हो जाता है। भाई-बहनों को रोते देख कर रोने लगता है। यहां तक कि पशु-पक्षियों तक की पीड़ा को देख कर द्रवित हो जाता है। बच्चा किसी असहाय, अपाहिज, घायल या भिखारी को देख कर करुणा से भर जाता है। उसकी सहायता करने के लिए विकल हो उठता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसके बुद्धि तत्त्व का विकास होता है, तो स्थिति बदल जाती है। वह किसी असहाय, अपाहिज या भिखारी को देख कर मुंह फेर लेता है। तात्पर्य यह कि मनुष्य जैसे-जैसे बड़ा होता है, वैसे-वैसे समझदार और दुनियादार होता है, उसके अंदर से करुणा की भावना कम होती जाती है। यह नकारात्मक विकास मानवीय मूल्यों पर कुठाराघात है और इसलिए चिंतनीय है।

करुणा का विपरीत भाव है घृणा और क्रोध। करुणा जहां हमारे चित्त को शांत, संतुष्ट और धीर बनाती है, वहीं घृणा तथा क्रोध हमें अशांत, असंतुष्ट और उग्र बनाते हैं। करुणा हमें दूसरों के साथ जोड़ने का काम करती है, वहीं घृणा और क्रोध अलगाने का। करुणा निर्माण और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं घृणा और क्रोध ध्वंस एवं विनाश का।

करुणा हमें उदार बनाती है, घृणा और क्रोध संकुचित और स्वार्थी। प्रश्न उठता है कि मनुष्य के इस नकारात्मक विकास के कारण क्या हैं। इसका मुख्य कारण है बचपन में सही मार्गदर्शन न होना। बचपन ही वह अवस्था है जिसमें भावी जीवन की नींव पड़ती है। आज हम नई पीढ़ी की नींव ही गलत डाल रहे हैं। घर-परिवार और समाज से लेकर विद्यालयों तक, कहीं भी बच्चों को एक संवेदनशील मनुष्य के रूप में विकसित करने का प्रयास नहीं हो रहा है। पहले घरों में महापुरुषों की तस्वीरें हुआ करती थीं, जो प्रेरणा देने का काम करती थीं।

मगर अब वैसी तस्वीरें गायब हो चुकी हैं। उनका स्थान फिल्मी नायकों तथा क्रिकेटरों ने ले लिया है। महापुरुषों के जीवन से जुड़ी बोध कथाओं को अब दकियानूसी मान लिया गया है। नैतिक शिक्षा और आदर्श की बातें आज परिहास का विषय बन चुकी हैं। हमारी सोच अर्थ-प्रधान हो चुकी है। येन-केन-प्रकारेण अधिकाधिक संपन्नता और सुख के साधन अर्जित कर लेना ही जीवन का उद्देश्य बनता जा रहा है।

गलत तरीकों से संपन्न बने लोग समाज के आदर्श माने जाने लगे हैं। ऐसे दूषित समाज में विकसित हो रहे बच्चों के अंदर करुणा और मानवीय मूल्यों के बीज अंकुरित ही नहीं हो पाते हैं।

करुणा मानवीय मूल्यों और प्रकारांतर से एक स्वस्थ, समुन्नत समाज का मूल आधार है। यही कारण है कि सभी महापुरुषों ने मानव मात्र के अंदर करुणा के रक्षण का संदेश दिया है। दरअसल, करुणा का भाव ममता, दयालुता, सहिष्णुता, सहृदयता, सहानुभूति और प्रेम इत्यादि समस्त कोमल भावनाओं की जन्मदात्री है। करुणा से युक्त मनुष्य किसी भी दशा में अनैतिक, असामाजिक और आततायी नहीं हो सकता है। करुणा मनुष्य के अंदर आत्म-चिंतन को जागृत करती है और इस प्रकार उसे निर्दयी होने तथा गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। पत्तियां कभी फूल बनने की जिद नहीं करतीं।