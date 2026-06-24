बिहार के भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले ने राज्य की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। इस कथित एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। यही वजह है कि यह मामला अब कथित एनकाउंटर या एनकाउंटर तक सीमित नहीं रह गया है। बल्कि इसने राज्य की कानून-व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। राज्य के सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के नई नेताओं ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और सीबीआई जांच तक की मांग की है। हालांकि, मामला ज्यादा गंभीर होता देख सीएम सम्राट चौधरी ने हाई कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में एक कमेटी गठित की जो इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

वहीं, घटना ने राज्य में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को एक नया मौका दे दिया है। जो तेजस्वी के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है। हालांकि, अभी राज्य का विधानसभा काफी दूर है, लेकिन फिर भी इस हालिया घटनाक्रम (भरत तिवारी) से तेजस्वी को काफी फायदा होता दिख रहा है। ऐसे में अगर तेजस्वी एक समावेशी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते हैं तो यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्योंकि राजद के पास के करीब 30-32 फीसदी वोटों का एक बेहद मजबूत और पारंपरिक आधार पहले से ही है।

बिहार में किसकी कितनी आबादी?

बिहार सरकार के 2023 के जातीय सर्वेक्षण के अनुसार , राज्य में कुल 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इसमें से सबसे ज्यादा 63% ओबीसी ( 27% पिछड़ा वर्ग+ 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग) वर्ग की आबादी है। उसके बाद बिहार में SC वर्ग की 19% आबादी है, जबकि बिहार में मुस्लिमों की संख्या 17 प्रतिशत से ज्यादा है। जबकि यादव आबादी 14 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जैसी प्रमुख सवर्ण जातियां मिलकर लगभग 10.56 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ऐसे में तेजस्वी को बिहार की सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए 5-10 फीसदी अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। इन सबके मद्देनजर सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी इस मामले को केवल विरोध की राजनीति तक सीमित रखेंगे या इस कानून-व्यवस्था, जस्टिस और सभी वर्गों के भरोसे की राजनीति में बदल पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद उभरे जनाक्रोश ने तेजस्वी को सामान्य वर्ग के बीच पैठ बनाने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। जो अक्सर आरजेडी से दूरी बनाकर रखता है।

क्योंकि भरत तिवारी की लड़ाई किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं थी। बल्कि उसकी लड़ाई विस्थापितों और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए थी। जैसा कि एनडीए के साथियों ने भी कहा। यही वजह है कि उसके कथित एनकाउंटर ने समाज के विभिन्न वर्गों को आंदोलित किया। वह जिस समुदाय के लिए सिस्टम से लड़ाई लड़ रहा। उसमें दलित, ओबीसी और यादव समुदाय के लिए भी आते हैं।

ऐसे में यह मामला सम्राट चौधरी के शासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिसको लेकर आवाज एनडीए के भीतर से भी आने लगी है। जेडीयू अध्यक्ष संजय झा ने भरत तिवारी कथित मर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे ने इसे सीधे हत्या करारा दिया है। जिससे एक बात साफ है कि सम्राट की कानून-व्यवस्था को लेकर उनकी ही नेता खुश नहीं है। चौबे ने कहा कि उनकी मुहिम परिवार को न्याय दिलाने तक जारी रहेगा। ऐसे में तेजस्वी के लिए वोट बैंक का दायरा बढ़ाना आसान साबित हो सकता है।

राजद को कैसे मिल सकता है राजनीतिक लाभ?

बिहार में राजद की ताकत उसके पारंपरिक वोट मुस्लिम और यादव मतदाता रहे हैं। दोनों राज्य में करीब 30-32 फीसदी हैं, लेकिन बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए तेजस्वी को केवल इन दो आधारों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़ना है। ऐसे में तेजस्वी को सामान्य समुदाय को साथ में लेना होगा, ऐसे में वर्तमान मुद्दे को बढ़-चढ़कर आकर आगे लेना तेजस्वी के लिए फायदेफंद हो सकता है। जिसको समावेशी राजनीति की रणनीति कहते हैं।

क्याोंकि भरत तिवारी ब्राह्मण समाज से आते थे। ऐसे में अगर यह मुद्दा लंबे वक्त तक बना रहता है तो और तेजस्वी यादव इसे जातीय ध्रुवीकरण के बजाय कानून के राज और नागरिक अधिकारों के सवाल के रूप में उठाते हैं, तो वे उन वर्गों में भी अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जहां राजद की पकड़ हमेशा से कमजोर रही है।

राजद के लिए यह बड़ा अवसर इसलिए भी है, क्योंकि भरत तिवारी कथित एनकाउंटर को सिर्फ एक जाति ( ब्राह्मण) के आइने से नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया, नागरिग संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे पुलिस जवाबदेबी और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़कर उठाया है। ऐसे में राजद इस घटना को सही तरीके (नागरिकों की सुरक्षा और कानून का शासन) के उठाता है तो इसका दायरा किसी एक समुदाय तक सीमित न रहकर काफी आगे बढ़ जाएगा।

सम्राट के सामने क्या चुनौती?

भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले ने सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जिसमें सबसे बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था का मामला है। हालांकि, सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों और राजनीतिक आलोचनाओं के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने ज्यूडिशियल जांच का आदेश देकर एक संदेश देने की कोशिश की है। अब यह आने वाली जांच-रिपोर्ट पर तय करेगा कि उसका नफा और नुकसान सम्राट चौधरी को कितना होता है। अगर जांच से भरत तिवारी के परिवार वाले संतुष्ट होते हैं कि संभाविक नुकसान से सरकार बच भी सकती है।

फिलहाल, भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर वर्तमान में बिहार का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्योंकि इस घटना को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में राजद के लिए सरकार को घेरने का यह अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि, उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में राजद के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। वर्तमान परिदृश्य को देखकर ऐसे लगता है कि राजद इस मौके भुनाने की कोशिश करेगी।

कौन थे भरत तिवारी जिनकी पुलिस की गोली से मौत ने ला दिया है बिहार में सियासी भूचाल

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के युवक भरत तिवारी को 17 जून 2026 को बिहार पुलिस ने गोली मारी। घायल युवक की उसी दिन अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। बिहार पुलिस ने घटना को मुठभेड़ बताया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। भरत तिवारी की पुलिस की गोली से मृत्यु का मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठा चुके हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि इस घटना में अब तक क्या हुआ है और युवक भरत तिवारी कौन था। पढ़ें पूरी खबर।



