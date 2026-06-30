सुप्रिया सत्यार्थी

आज का समय तकनीक, सुविधा और तीव्र गति का समय है। मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उतना ही अकेला भी होता जा रहा है। मोबाइल की स्क्रीन पर हजारों संपर्क हैं, लेकिन दिलों के बीच संवाद का पुल कमजोर पड़ता जा रहा है। रिश्ते बन तो जल्दी जाते हैं, पर टिक नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर बढ़ता हुआ ‘सिर्फ मैं’ का भाव है। यही ‘मैं’ आज रिश्तों की जड़ों को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। जहां प्रेम में साझेदारी के सरोकार के भाव वाले ‘हम’ का विस्तार होना चाहिए था, वहां अहंकार ने ‘सिर्फ मैं’ की ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं। नतीजतन, रिश्ते अब संवेदनाओं के नहीं, बल्कि अपेक्षाओं और स्वार्थों के केंद्र बनते जा रहे हैं।

रिश्तों का आधार हमेशा से विश्वास, त्याग, धैर्य और संवाद रहा है। जब दो लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं, तब वे भावनाओं से भी जुड़ते हैं। मगर आज लोग अपनी इच्छाओं, अपने विचारों और अपनी सुविधाओं को इतना अधिक महत्त्व देने लगे हैं कि उनके पास दूसरों की भावनाओं को समझने का समय ही नहीं बचा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, भावनाओं को समझा जाए, उसके अनुसार व्यवहार किया जाए, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे को सुनने और समझने की जिम्मेदारी से बचता दिखता है। यह असंतुलन रिश्तों में दरार पैदा करता है।

दरअसल, प्रतिस्पर्धा और सफलता की अंधी दौड़ ने मनुष्य को अत्यधिक आत्मकेंद्रित बना दिया है। वह हर संबंध को लाभ और हानि की दृष्टि से देखने लगा है। रिश्ते अब भावनात्मक सहारे की जगह सामाजिक प्रदर्शन का माध्यम बनने लगे हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया है। एक आभासी चमक ने मनुष्य के भीतर तुलना और अहंकार को जन्म दिया है। जबकि अहंकार किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह मनुष्य को झुकने नहीं देता, माफी नहीं मांगने नहीं देता और अपनी गलती स्वीकार करने का साहस भी नहीं देता। छोटी-छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहला कदम पीछे नहीं लेना चाहता। पति-पत्नी, माता-पिता और संतान, मित्र या भाई-बहन- हर संबंध में यह समस्या दिखाई देती है।

संवाद की जगह विवाद ने ले ली है। लोग सुनते कम हैं और अपनी बात मनवाने का प्रयास अधिक करते हैं। जबकि हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग होता है। अगर हम केवल अपनी दृष्टि को ही अंतिम सत्य मान लेंगे, तो रिश्तों में सामंजस्य कभी संभव नहीं हो सकेगा। भारतीय दर्शन में ‘अनेकांतवाद’ की अवधारणा सिखाती है कि सत्य केवल एक पक्ष में सीमित नहीं होता, बल्कि उसके अनेक आयाम हो सकते हैं। अगर हम यह स्वीकार कर लें कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी जगह सही हो सकता है, तो अधिकांश मतभेद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यह समझ आवश्यक है कि हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं होता। जो व्यक्ति झुकना जानता है, वही वास्तव में संबंधों को सहेज सकता है।

संयुक्त परिवारों में कभी सहनशीलता, सामूहिकता और त्याग की भावना अधिक होती थी। लोग एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार कर लेते थे। अब छोटी-छोटी असहमतियां भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। जहां केवल अधिकारों की मांग होती है और कर्तव्यों की उपेक्षा, वहां संबंध अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य अब भावनाओं को समझने के बजाय तर्कों में उलझ गया है। वह हर बात का उत्तर चाहता है, हर व्यवहार का हिसाब चाहता है। जबकि प्रेम और अपनापन गणित के नियमों से नहीं चलते। रिश्तों में कभी-कभी मौन भी संवाद होता है और त्याग भी प्रेम की अभिव्यक्ति। मगर आज व्यक्ति की अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, तो वह तुरंत दूरी बना लेता है।

वास्तव में झुकना हर बार कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का भी प्रतीक है। जो वृक्ष फल से लदे होते हैं, वे झुक जाते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर से मजबूत और संवेदनशील होता है, वही रिश्तों के लिए अपने अहं को त्याग सकता है। जीवन में हर जगह स्वयं को साबित करना आवश्यक नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जहां जीतने से अधिक महत्त्वपूर्ण उन्हें बचाए रखना होता है। अगर हर व्यक्ति केवल अपनी जीत चाहता रहेगा, तो आखिर हार रिश्तों की ही होगी। जब लोग खुलकर अपनी भावनाएं साझा करते हैं, तब गलतफहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है। मगर संवाद केवल बोलने का नाम नहीं है। सुनना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। आज अधिकांश लोग सुनते नहीं, केवल उत्तर देने की प्रतीक्षा करते हैं। यही कारण है कि लोग साथ रहते हुए भी एक-दूसरे को समझ नहीं पाते। अगर हम धैर्यपूर्वक सामने वाले की बात सुनें, उसकी परिस्थितियों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो अनेक समस्याएं खत्म हो सकती हैं।

दरअसल, अत्यधिक अपेक्षाएं संबंधों को बोझ बना देती हैं। प्रेम तब सुंदर होता है जब उसमें स्वतंत्रता और विश्वास हो। अगर हर समय सामने वाले से पूर्णता की आशा की जाएगी, तो निराशा ही हाथ लगेगी। मनुष्य अपूर्ण है और यही अपूर्णता उसे मानवीय बनाती है। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम एक-दूसरे की कमियों के साथ भी एक-दूसरे को स्वीकार करें। रिश्तों में ‘सिर्फ मैं’ का अत्यधिक विस्तार मनुष्य को भीतर से अकेला बना रहा है। अगर हमें अपने संबंधों को बचाना है, तो ‘मैं’ से ‘हम’ की यात्रा करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि रिश्ते तर्क से नहीं, संवेदना से चलते हैं। वहां अहंकार नहीं, अपनापन काम आता है। संसार में सबसे सुंदर अनुभव किसी पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि किसी के साथ आत्मीयता से जुड़ने में है।