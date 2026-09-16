भारत में आंदोलनों की एक बड़ी पृष्ठभूमि है। आजादी से लेकर अब तक देश ने कई आंदोलनों को देखा है। एक बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण की अगुआई में हुआ। वहीं मंडल आयोग को लेकर हुए छात्र आंदोलन को कौन भूल सकता है। वर्ष 1987 में भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन और फिर जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे की अगुआई में हुआ आंदोलन अविस्मरणीय है।

इन आंदोलनों से लोग जुड़ते चले गए थे। जयप्रकाश नारायण की अगुआई में हुए आंदोलन का परिणाम यह रहा कि जनता ने सत्ता पलट दी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने वर्ष 1987 को भारतीय किसान यूनियन के झंडे तले किसानों की कर्जामाफी, बिजली के दाम, धान-गेहूं और गन्ने के मूल्य के लिए मेरठ में 25 दिनों तक धरना देकर किसानों को उनकी शक्ति का एहसास कराया। उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की ताकत दी। मगर तब कई लोगों को यह लगता था कि इस आंदोलन से किसानों को कोई खास लाभ नहीं मिला। जबकि ऐसा नहीं था।

किसान आंदोलन पर सवाल उठाने वाले लोग भूल गए कि इससे पूर्व किसानों का अपनी जायज मांगों को लेकर एकजुट होना ही बड़ी बात थी। तब मांग मनवाने के लिए न तो कोई खास संगठन था और न ही अपनी आवाज बुलंद करने की उनमें हिम्मत थी। सरकार ने उनकी फसलों के जो दाम तय कर दिए, तो उसका विरोध जताने की ताकत भी उनमें नहीं थी।

उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो दरें तय कर दीं, तो किसान उसी दाम में गन्ना बेच देते थे। इतना ही नहीं, तब मिल मालिक अपनी सुविधा अनुसार किसानों को भुगतान करते थे और कहीं कोई विरोध नहीं होता था। उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत से आम किसान इसलिए जुड़ा, क्योंकि उनकी भाषा बोलने वाला, उनकी आर्थिक खुशहाली के लिए सरकार की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारने वाला नेता उन्हीं के बीच से आया था, जो उनकी दुख-तकलीफ को गहराई से समझता था। सच तो यही है कि किसानों को उनकी समस्याओं को हल करने की शक्ति उनमें ही नजर आई।

नतीजा यह कि उत्तर प्रदेश में लाखों किसान उनसे जुड़ गए। देखते ही देखते टिकैत प्रभावशाली किसान नेता बन गए। इस संगठन की ताकत के आगे झुकते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को सिसौली में किसानों की ऐतिहासिक सभा में जाना पड़ा, जहां बड़ी संख्या में किसान जुटे थे।

अधिकारियों के सामने जो किसान कभी गुहार लगाया करते थे, वही अब अपने वाजिब हकों के लिए आगे आने लगे। टिकैत ने संगठन के बल पर किसानों में एक नई जान फूंकी। तब कोई अधिकारी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। कोई करता भी था, तो किसान उसके दफ्तर में किसान यूनियन जिंदाबाद का नारा लगाने लगते। गन्ने का भुगतान चौदह दिन में नहीं देने पर वे ब्याज सहित भुगतान की मांग को लेकर मिल मालिकों को घेरने लगे। देखते ही देखते सिसौली किसानों का मुख्यालय बन गया। हर महीने की 17 तारीख को वहां किसानों की समस्याओं पर बैठक होने लगी। अब भी किसान समय-समय पर कर्जामाफी, बिजली की कम दरों, धान, गेहूं और गन्ने के दाम के लिए मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं।

इस तरह देश में हर आंदोलन से जन-संघर्ष मजबूत होता गया। सत्ता को हर बार उनकी बात सुननी पड़ी। लगभग यही स्थिति अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल विधेयक को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में चले आंदोलन में दिखाई दी। देश का आम नागरिक भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त था। मगर लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठा पा रहे थे।

जब इस मुद्दे पर उनके बीच उन्हीं की भाषा बोलने और डंके की चोट पर बात रखने वाले अन्ना हजारे उनके सामने आए, तो लोग उनसे जुड़ते चले गए। देखते ही देखते देश भर में उनकी एक आवाज पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। अन्ना हजारे बारह दिन आमरण अनशन पर रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान में डेरा डाले रहे। देश के अनेक शहरों में धरने-प्रदर्शन हुए। आखिर सरकार को झुकना पड़ा।

कुछ समय पहले नई पीढ़ी का आंदोलन भी कोई अलग नहीं था। नीट और अन्य परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने पर देश भर के युवाओं में रोष था। नतीजा एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इसमें वे युवक भी जुड़ गए जो रोजी-रोटी के लिए भटक रहे थे। इससे यह आंदोलन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, देश के अन्य राज्यों में भी फैल गया। बीस जुलाई को जंतर मंतर पर बैठे युवाओं पर जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उसकी देश भर में निंदा की गई। अनेक हस्तियां उन्हें समर्थन देने वहां पहुंचीं। जेन जी में एकजुटता अचानक नहीं हुई। युवाओं में किस कदर गुस्सा है, यह पिछले दिनों आंदोलन के दौरान सभी ने देखा।

जिस प्रकार भारतीय किसान यूनियन की प्रतीक हरी टोपी लगाकर किसान सरकारी दफ्तरों में जाने लगे थे, उसी प्रकार अन्ना हजारे की पहचान सफेद टोपी पहनकर लोग अपने काम के लिए दफ्तरों में जाने लगे। वहां यदि किसी ने काम के एवज में उनसे पैसे की बात की, तो तुरंत आवाज उठाई जाती। इसके बाद जेन जी की आवाज भी सुनने के लिए सरकार मजबूर हुई। उनकी मांगें मानी गईं। एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी हुआ।

आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी दुर्गा भाभी की एक बात याद आती है। एक बार उन्होंने कहा था कि हमें असली आजादी अभी नहीं मिली है। पंद्रह अगस्त 1947 को केवल सत्ता परिवर्तन हुआ। अंग्रेज चले गए और हमारे लोग सत्ता पर काबिज हो गए। उन्होंने यह भी कहा था कि असली बात तो यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने कुर्बानियां दीं, उस इतिहास से हमारी युवा पीढ़ी को अवगत ही नहीं कराया गया। युवाओं को पता है कि आजादी के लिए देश के लोगों ने किस तरह अपना लहू बहाया और कुर्बानियां दीं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगवती चरण वोरा सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम योद्धाओं ने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। आज का यथार्थ यही है कि किसान और मजदूरों से लेकर दाल-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे नागरिक एकजुटता न होने से कमजोर पड़ जाते हैं।

ऐसे में कोई नेता उनकी मांग उठाने के लिए आह्वान करता है, तो जनता उसके पीछे खड़ी हो जाती है। यह वही जनता थी, जो आजादी की लड़ाई में नेताओं के साथ खड़ी थी। जिन्होंने लाठियां और गोलियां खाईं। अब भविष्य में रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य समस्याओं के समाधान का दावा करने वाला कोई नेता उनके बीच आएगा, तो उसके एक आह्वान पर फिर से नागरिक उसके साथ खड़े दिखेंगे। लोकतंत्र को ताकत आंदोलन से भी मिलती है।