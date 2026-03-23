हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत रोचक ललित निबंध है- ‘आम फिर बौरा गए हैं।’ यह इतनी कमाल की रचना है कि इसे बार-बार पढ़ने को मन करता है। इसमें लेखक कहते हैं कि हर साल मेरी आंखें इन्हें ही खोजती हैं। वे बताते हैं कि बचपन में सुना था कि वसंत पंचमी से पहले अगर आम्रमंजरी दिख जाए, तो हथेली पर रगड़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी हथेली साल भर तक बिच्छू के जहर को आसानी से उतार सकती है। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए वे बताते हैं कि अब हथेली से तो नहीं रगड़ता, पर वसंत पंचमी से पहले जब कभी आम्रमंजरी दिख जाती है, तो बिच्छू की याद अवश्य आती है।

आम संसार का सबसे मीठा फल है। ग्रामीण इलाकों के बाग-बगीचे तो एक प्राकृतिक शोभा हैं ही, लेकिन अब देखा जा सकता है कि शहरों में जिनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा भी कहीं बचा हुआ है, वे एक छोटा ही सही, आम का पेड़ लगा लेते हैं। अगर कहीं मोहल्ले या किसी के घर के प्रांगण में आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो इस मौसम में उन पर नजर जाना स्वाभाविक है। इन दिनों इन पेड़ आम्रमंजरियों से लदे हुए हैं। इन्हें आम भाषा में बौर भी कहते हैं।

क्या बौर की यह पहचान बौराने शब्द से निर्धारित हुई? दरअसल, बौराने के कई अर्थ भी हैं। अक्सर आम के मौसम में जितने पड़े होते हैं, उनमें से आधे पर ही बौर आते हैं। मानो इन्होंने बारी तय कर रखी हो कि इस बार तुम, अगली बार हम। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। मगर कई बार सभी पेड़ बौर से लद जाते हैं। इस बार ऐसा क्या है कि सबके सब मंजरियों के भार से झुके जा रहे हैं। क्या मौसम के चक्र को देखते हुए ये अपनी संततियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अधिक मंजरियां या बौर यानी कि अधिक फल, अधिक बीज। अधिक पेड़ और सृष्टि का चलता अनंत चक्र।

जब आम पर बौर आते हैं, तो माना जाता है कि इस बार आम खूब फलेंगे। लोगों का इस कल्पना में जाना स्वाभाविक होता है कि इस बार आम खूब खाएंगे, अचार बनेगा, चटनी बनेगी। खटाई सुखाई जाएगी। आम के तरह-तरह के शर्बत की बहार होगी। मगर जो लोग प्रकृति के चक्र को समझते हैं, उनके भीतर भी एक प्रार्थना मन ही मन चलती रहती है कि आम के पेड़ आंधियों से बच जाएं।

आंधी आती है, तो जैसे इन्हें उजाड़ देती है। एक कहावत मशहूर है कि ‘आंधी के आम।’ दरअसल, जब आंधी आती है, तो बहुत-सी अमियां नीचे गिर जाती हैं। इन्हें बटोरने वाले आ पहुंचते हैं। मंडी में आवक बढ़ती है। गांव और कस्बों में अक्सर लोग आंधी के बाद कच्चे आम और अमिया खरीदने बाजार जाते हैं, जिससे सस्ते दामों पर इन्हें खरीद सकें।

अब शहर के वासी बन गए जो लोग कभी गांव के वासी होंगे, उन्हें याद होगा कि किस तरह बच्चों को पेड़ के नीचे मिली अमिया बटोरने का बड़ा शौक होता था। शायद इससे बड़ा उपहार उस समय उनके लिए और कोई नहीं होता था। आज भी गांव के कई बच्चे अक्सर अपने पास नमक और लाल मिर्च पुड़िया में बांधकर रखते हैं। अमिया मिली नहीं कि पोंछकर नमक-मिर्च के साथ मुंह में।

दिल्ली में न जाने क्यों, जमीन पर गिरे फल उठाने में लोग संकोच करते हैं। जबकि जो फल या सब्जियां मंडी में बिकने आती हैं, वे जमीन की ही पैदाइश होती हैं। मिट्टी न हो, तो कोई फसल न हो, लेकिन शायद यह सोच हावी है कि नीचे गिरा कोई फल बीमार कर सकता है। अपनी हैसियत का सवाल भी है कि अगर कोई जमीन से फल उठाते देखेगा, तो क्या कहेगा।

दक्षिण में आम सर्दियों के मौसम में लगते हैं। जनवरी के महीने में आमों से लदे वृक्ष दिखाई देते हैं। ये भी प्रकृति की गजब लीला ही है कि उत्तर भारत में आम गर्मियों का राजा है, तो दक्षिण में सर्दियों का। कोयल की कूक सुन कर यह घोषणा की जा सकती है कि आम का मौसम आ गया। फाख्ता भी सुर में गाती है, गर्मी की सूचना देती है।

भारत में आम की एक हजार से अधिक किस्में पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख हैं- दशहरी, अल्फांसो, केसर, चौसा, सफेदा आदि। उत्तर प्रदेश में दशहरी आम की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। अल्फांसो, महाराष्ट्र और गोवा का सबसे मशहूर आम है। यों भी, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश माना जाता है।

उत्तर प्रदेश के मलीहाबाद में रहने वाले हाजी कलीमुद्दीन चौरासी वर्ष के हैं। उनके पास आम का एक सौ पचीस साल पुराना पेड़ है। इस एक ही पेड़ पर उन्होंने ‘कलम लगाने’ या ‘ग्राफ्टिंग’ के जरिए तीन सौ प्रकार के आम लगा रखे हैं। कई बार भारत के कुछ मशहूर लोगों के नाम पर भी आम के नाम रख दिए जाते हैं।

आम का फल ही नहीं, आम के पत्ते भी बहुत काम के होते हैं। अक्सर शुभ कार्यों में इनका प्रयोग होता है। नए घर में जाना हो या किसी का विवाह हो, तो दरवाजे पर इनके पत्तों का वंदनवार, पूजा हो तो इनके पत्तों से ही जल छिड़काव। आम की गुठलियों को चूल्हे की राख में भूनकर खाया जाता है। औषधियों में भी इनका प्रयोग होता है।

मगर मुख्य सवाल अब यह है कि अपने प्राकृतिक रूप में आम कितने लोगों को हासिल हो पाता है। खासतौर पर वैसा आम, जो पेड़ पर ही पक जाए और किसी के सामने टपके!