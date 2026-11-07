पिछले दिनों विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों के बाद सत्ता-बदल का विमर्श चला। जाहिर सी बात है कि सत्ता अपने संदर्भ में बदलाव का विमर्श कभी पसंद नहीं करती है। इसके जवाब में सत्ता ने विपक्ष-बदल का विमर्श खड़ा कर दिया है। जनता से अपील की गई है कि वह इस परेशान करने वाले विपक्ष का विकल्प खोजे। अपनी परखनली में ऐसा विपक्ष बनाए जो उतनी ही विपक्षगिरी करे जितना मुद्दों को भटकाने और सवालों को बहलाने के लिए जरूरी हो। जनता को जब भी सत्ता से ज्यादा परेशानी होने लगे तो वह अपना विपक्ष बदल दे। इससे जनता को कम से कम बदलाव करने का संतोष तो होगा। 2014 में जो नया विपक्ष उभरा था, उसका भारतीय राजनीति में गहरा असर पड़ा। पारंपरिक विपक्ष बुरी तरह खारिज हुआ। सत्ता को इस बात का अहसास है कि लोकतंत्र में निर्वात के लिए जगह नहीं होती। सत्ता के बरक्स कुछ तो ऐसा खड़ा हो ही जाता है जिसे विपक्ष कहते हैं। इसलिए सत्ता के प्रवक्ता ने ऐसा विमर्श गढ़ दिया है कि जनता जिसे खड़ा करे वह सत्ता का सगा हो। विपक्ष-बदल के इस विमर्श पर बेबाक बोल।

कोट और पतलून जब पहना तो मिस्टर बन गया

जब कोई तकरीर की जलसे में लीडर बन गया

-अकबर इलाहाबादी

अगर राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन के लिए अपने अराजकता के मॉडल को जारी रखते हैं तो जनता विपक्ष में उनकी जगह कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लेगी। पिछले दिनों सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने विपक्ष को यह चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें शायद जनता यह तय करती मिले कि विपक्ष गैर-जिम्मेदार है और उसे बदल देना चाहिए…।

राजनीति में न तो विपक्ष शब्द नया है और न सत्ता-परिवर्तन। इस दिवाली सत्ता पक्ष ने नए नारे का तोहफा दिया है-विपक्ष का विकल्प। अभी तक हम सब राजनीति में पारंपरिक रूप से विकल्प का इस्तेमाल सत्ता पक्ष के लिए ही करते आ रहे थे। जो सत्ता में हैं अगर जनता उनसे असंतुष्ट हो जाए तो विकल्प खोजने की राजनीतिक कवायद होने लगती थी, जो तकनीकी रूप से विपक्ष करता था। माना कि सत्ता पक्ष के लिए अभी माहौल ‘दिन को होली, रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला’ सरीखा है। यह भी माना कि मधुशाला के नाम पर ही दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता पर ताला लग गया था। अब आप पक्ष हैं तो मधुशाला की गृह आपूर्ति भी ला-ला-ला-ला है।

वैसे जब सत्ता का नशा दिमाग पर हावी हो जाए तो दिवाली के समय होली ही क्यों न मना ली जाए। होली में खास तत्वों के सेवन के बाद कुछ भी कह देने का चलन है। तो दिवाली के समय जनता को संदेश दे दिया कि अगर आप लोगों को सत्ता-पक्ष से कोई परेशानी है तो नया विपक्ष खोज लीजिए। दिवाली में सोफे, पर्दे, पांवपोश की तरह विपक्ष भी बदल दीजिए। अब ये मत कहिएगा कि पुराने विपक्ष की रंगाई-पुताई कर लेते हैं। विपक्ष के मामले में कोई समझौता नहीं, वह एकदम नया होना चाहिए।

दिवाली से याद आया कि पिछले दिनों विपक्ष के प्रदर्शन के पहले इस तरह के ‘नए विपक्ष’ की झलक दिखी थी। विपक्षी गठबंधन के सत्ता विरोधी प्रदर्शन के पहले व्यापारियों का कुच्चु-पुच्चु जैसा विपक्ष उभरा था। सत्ता के सोना-बाबू जैसे इस विपक्ष ने पुराने विपक्ष को कहा कि उसके विपक्षी रवैये से उन्हें कारोबार में घाटा होता है, इसलिए वे प्रदर्शन से तौबा करें। दिवाली के समय हमारे कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाएं। लेकिन विपक्ष का प्रदर्शन हुआ और कुच्चु-पुच्चु वाले कहां चले गए, पता भी नहीं चला।

इस तरह का दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों की खरीदारी के कारण बाजार में तिल रखने की जगह नहीं थी तो गल्ले की खनक ने शायद सारे गिले मिटा दिए थे। आगे भी संभावना है कि यह कुच्चु-पुच्चु वाला विपक्ष कहीं भी पुराने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है। उन्हें याद दिला सकता है कि सत्ता के प्रति उनका विरोध हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है।

जनता को दिवाली मेले में खोजना चाहिए कि भारी छूट के साथ नया विपक्ष कहां मिल रहा है। ध्यान रखना होगा कि विपक्ष की रेहड़ी का मालिक सत्ता पक्ष ही होगा। उसने अपने हिसाब से विपक्ष बनाने की विधि तैयार की होगी। ऐसा विपक्ष जो इतना ही विरोध करे कि सत्ता को परेशानी न हो। ऐसा आज्ञाकारी विपक्ष जो प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर का रुख न करे। सत्ता पक्ष बुराड़ी में प्रदर्शन करने के लिए कहे तो वह सहयोग करते हुए ‘सतपुड़ा के घने जंगल’ में चला जाए और वहां से सत्ता विरोधी मीठे-मीठे नारे लगाए। जंगल की एक तरफ मोर नाच रहे होंगे तो दूसरी तरफ विपक्ष नारे लगा रहा होगा, जिन्हें कोई नहीं देखेगा।

नया विपक्ष ‘डॉन’ के अमिताभ बच्चन या ‘सीता और गीता’ की हेमा मालिनी जैसा हो सकता है। शाहरुख खान के ‘डुप्लीकेट’ की तरह। चोर भी हम, पुलिस भी हम। कमजोर भी हम, बहादुर भी हम। शोषक भी हम और शोषित भी हम। यानी यह सत्ता पक्ष की दोहरी भूमिका जैसी होगी। वैसे भी इन दिनों रील का जमाना है। किसी रील में एक ही लड़की बहू, सास और ननद तीनों की भूमिका में दिखती है। रूपांतरण भी ज्यादा नहीं होता। लोगों को पता है कि तीनों एक ही हैं। फिर भी ऐसी रील के दर्शक लाखों में होते हैं। सत्ता पक्ष यही चाहता है कि लोकतंत्र ऐसी रील सरीखा हो, जहां वह बस नकली दाढ़ी-मूंछ लगाकर विपक्ष भी बन जाए। बस आवाज बदलकर बदलाव की रस्म भी पूरी कर दी जाए।

सत्ता की ख्वाहिशों को समझें तो विपक्ष के रूप में वह मुंशी प्रेमचंद के रचे किरदारों जैसे ‘शतरंज के खिलाड़ी’ चाहता है। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रौशन अली जैसे विपक्ष, जो अपने जीवन के सारे कर्म छोड़कर गोमती पार की वीरान मस्जिद में शतरंज खेलते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को इससे मतलब नहीं था कि नवाब वाजिद अली शाह के साथ क्या सलूक हो रहा है।

असली बादशाह का किस तरह से तख्तापलट हो रहा है। दोनों शतरंज के बादशाह और वजीर की रक्षा करते हुए लड़ पड़ते हैं और एक-दूसरे की जान ले लेते हैं। शतरंज के खेल का अपना नशा होता है। इसकी लत लगने के बाद तो कभी-कभी जोड़ीदार की भी दरकार नहीं होती है। खुद ही दूसरी तरफ की भी चाल चल देते हैं। खुद ही कभी कमजोर चाल चलने का लुत्फ लेते हैं तो खुद ही वो वजीर को मारा कहते हुए अपनी पीठ ठोकते हैं।

मौजूदा सत्ता अपने माकूल राजनीतिक विमर्श को उछालकर जनता के मनोभाव की जांच करती रहती है। प्रयोग नाकाम होता है तो उसके लिए बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जाने वाला तुरुप का पत्ता भी रहता है। इस प्रयोग का पहला कदम था विपक्ष को टीवी एंकरों के हवाले कर देना। टीवी एंकर बार-बार यही दिखाते हैं कि विपक्ष के मुंह खोलते ही देश का विकास दो सौ साल पीछे चला जाता है। वहीं एंकरों ने अपने विरोध की भरपाई के लिए राजनीतिक विश्लेषक या फलां पार्टी के जानकार का पद गढ़ा और एक उदार विपक्ष का विकल्प खड़ा किया। चैनलों का तैयार किया गया उदार विपक्ष एंकर की डांट खाकर या सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं की गाली खाकर भी मुस्कुराता है। हजार-दो हजार के ‘अ’मानदेय के लिए इनके शो पर फिर आ जाता है।

एंकरों और सरकारी जांच एजेंसियों के अपने निर्धारित काम पूरा करने के बाद सत्ता पक्ष ने उदारता दिखाते हुए लोकतंत्र में विपक्ष के अस्तित्व को तो स्वीकारा, लेकिन कहा कि पुराने वाले नहीं चलेंगे। जब सत्ता कह रही है कि जनता अपना नया विपक्ष चुन लेगी तो क्या हमारे जेहन में 2014 आता है? क्या आंधी की तरह आए अरविंद केजरीवाल याद आते हैं? और अब जब लगातार तीसरी पारी में सत्ता पर सवाल ज्यादा उठने लगे हैं तो परिदृश्य में काकरोच जनता पार्टी आ गई है। अभी तक यह भी रहा है कि किसी भी तरह के विपक्ष का खमियाजा सत्ता पक्ष को ही होता है। यानी 2014 में जो नए उभरे विपक्ष की पैदाइश थे, उन्हें अहसास है कि राजनीति में बदलाव के कोई भी नियम नहीं होते हैं।

परखनली में नए विपक्ष के लिए रासायनिक समीकरण रखे हुए हैं। जल्दी ही परखनली-विपक्ष को स्वीकार्य बनाने की कोशिश होगी। इसलिए विपक्ष को ध्यान से देखिएगा-गंगाधर ही शक्तिमान है।

